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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sonay Adem İçin Taziye Mesajı Yayımladı

“ADEM’E TANRIDAN RAHMET, GERİDE BIRAKTIĞI YASLI AİLESİNE VE TÜM TOPLUMUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sonay Adem İçin Taziye Mesajı Yayımladı

“ADEM’E TANRIDAN RAHMET, GERİDE BIRAKTIĞI YASLI AİLESİNE VE TÜM TOPLUMUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM”

29 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sonay Adem İçin Taziye Mesajı Yayımladı

“ADEM’E TANRIDAN RAHMET, GERİDE BIRAKTIĞI YASLI AİLESİNE VE TÜM TOPLUMUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLERİM”

Lefkoşa, 29 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eski bakan ve milletvekillerinden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Adem’e tanrıdan rahmet, yaslı ailesine başsağlığı diledi.
Cumhurbaşkanı Akıncı, Adem’in vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Eski bakan ve milletvekillerimizden Sonay Adem’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.
İlke ve idealleri uğuruna yıllarca büyük fedakarlıklar göstererek, mücadele vermiş olan bu arkadaşımıza tanrıdan rahmet geride bıraktığı yaslı ailesine ve tüm toplumumuza başsağlığı dilerim.”
(TUĞ/HA)
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