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Cumhurbaşkanı Akıncı, Sendikal Platform Temsilcilerini Kabul Etti

AKINCI: “KIBRIS KONUSUNUN SONUCA ULAŞILABİLMESİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞTIM. ADIM ATILMASI VE İNİSİYATİF ALINMASI GEREKEN YERLERDE, GEREKLİ ADIMLARI ATTIM, GENE YAPACAĞIMDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Sendikal Platform Temsilcilerini Kabul Etti

AKINCI: “KIBRIS KONUSUNUN SONUCA ULAŞILABİLMESİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞTIM. ADIM ATILMASI VE İNİSİYATİF ALINMASI GEREKEN YERLERDE, GEREKLİ ADIMLARI ATTIM, GENE YAPACAĞIMDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”

05 Eylül 2018 Çarşamba 10:50
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sendikal Platform Temsilcilerini Kabul Etti
AKINCI: “KIBRIS KONUSUNUN SONUCA ULAŞILABİLMESİ İÇİN KARARLILIKLA ÇALIŞTIM. ADIM ATILMASI VE İNİSİYATİF ALINMASI GEREKEN YERLERDE, GEREKLİ ADIMLARI ATTIM, GENE YAPACAĞIMDAN KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN”
ELCİL: “ÖNCELİKLİ İŞ KIBRIS SORUNUNU BİR AN ÖNCE ÇÖZMEK”
Lefkoşa, 5 Eylül 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, göreve geldiği günden bu yana, Kıbrıs konusunda sonuca ulaşılabilmesi için kararlılıkla çalıştığını, adım atılması ve inisiyatif alınması gereken yerlerde, gerekli adımları atıp inisiyatif aldığını, bunu gene yapacağından da kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyledi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, “Ancak sadece benim veya bir tarafın adım atıp, inisiyatif alması ile işler yürümüyor” dedi. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, Sendikal Platform temsilcilerini kabul etti. Sendikal Platform temsilcileri, yapılan çalıştayın sonuçlarını ve Kıbrıs sorunu ile ilgili düşüncelerini Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya iletti. 
Cumhurbaşkanlığı’nda gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Şener Elcil görüşmede yaptığı konuşmada, Türkiye’deki ekonomik gelişmelerin Kıbrıslı Türkleri yakinen etkilediğine işaret ederek, TL kullanımından dolayı dövizdeki artışın vatandaşı olumsuz etkilediğine dikkat çekti. 
Toplumun olaylardan duyduğu ciddi tedirginliğe dikkat çeken Elcil, toplumun sorunlarının paylaşılması ve neler yapılabileceği konusunda Sendikal Platformun bir karar üreterek, bir çalıştay düzenlediğini anımsattı. 
Sendikal Platformun birlikte hareket edebilmek, doğru hedef ve doğru bir eylem planı belirlemek için bu çalıştayı düzenlediğini ve alınabilecek tedbirleri belirlediğini aktaran Elcil, bu çalıştaya ekonomik ve üretici örgütlerden katılım olmadığını belirtti. 
Elcil, alınacak tüm tedbirlerin geçici olduğuna işaret ederek, temel sorunun Kıbrıs sorununun devamı olduğunu, yapılacak öncelikli işin Kıbrıs sorununu bir an önce çözmek olduğunu vurguladı.  
Çalıştayda belirlenen 20’si siyasi, yaklaşık 90 öneri bulunduğuna dikkat çeken Elcil,  Eylül sonu New York’ta gerçekleşecek görüşme sonrasında, müzakerelere yeniden başlanması, çözümün de görüşme masasında bir an önce bulunması taleplerini Cumhurbaşkanı Akıncı’ya iletti. 
AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da, ülkenin içinde bulunduğu zor durumda, Sendikal Platformun yaptığı çalışmanın çok önemli ve değerli olduğuna dikkat çekti. 
Bazen işlerin iyiye, bazen de kötüye gittiğini, bu kötüye gidişten ise herkesin zarar gördüğünü ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkede bir de kangrenleşen Kıbrıs sorunu bulunduğunu, bu sorunun ise 50 yıldır aşılamadığını kaydetti. 
Eylül ayı sonunda New York’ta gerçekleştirilecek görüşmeye işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs konusunun bu görüşmede yeniden ele alınacağını anımsattı. 
Göreve geldiği günden bu yana, Kıbrıs konusunda sonuca ulaşılabilmesi için kararlılıkla çalıştığını, adım atılması ve inisiyatif alınması gereken yerlerde, gerekli adımları atıp inisiyatif aldığını, bunu gene yapacağından da kimsenin şüphesi olmaması gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, “ancak sadece benim veya bir tarafın adım atıp, inisiyatif alması ile işler yürümüyor” dedi. 
Rum tarafından son zamanlarda, bu işin bir 50 yıl daha sürmeyeceğini kavrayan açıklamaların geldiğini, statükonun sadece Türkler için değil, Rumlar için de iyi olmadığı yönünde düşünen kesimlerin arttığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunların iyi gelişmeler olduğunu söyledi. 
“KIBRIS SORUNUN BİR AN ÖNCE BİTMESİ BİZİM DE İSTEĞİMİZ” 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunun bir an önce bitmesini kendilerinin de istediğini, her iki tarafın hak ve çıkarlarını gözetecek federal bir çözüm için kararlı davranılmasının hala mümkün olduğuna vurgu yaptı.  
Bunun dışında hayatın devam ettiğini, bu devam eden hayatın gerçeklerinden birinin de TL kullanımı nedeniyle, halkın cebindeki paranın erimesi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bunun tek çaresinin Euro’ya geçilmesi olmadığını, bunun en önemli örneklerinden birinin de Euro kullanmaya geçen ve ekonomik kriz yaşayan Yunanistan ve Güney Kıbrıs olduğunu  kaydetti. 
Ev ödevlerinin iyi yapılıp, örnekleri iyi değerlendirmek gerektiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sendikal Platformun yaptığı çalışmaları iyice inceleyeceğini belirtti. 
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kendi ekonomi danışmanları ile yaptığı değerlendirmeleri de hükümete aktardığını söyleyerek, hükümetin, öncelikli ve sonra yapılabilecek önerileri değerlendireceğini düşündüğünü kaydetti. 
Cumhurbaşkanı Akıncı, yaşanan darboğazdan bir an önce çıkılması temennisinde bulundu. 
(TUĞ/ÖK)   FOTOĞRAFLI 
Haber: Tuğçe Ülkü Aydın      Fotoğraf: Hüseyin Sayıl 

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