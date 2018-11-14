Cumhurbaşkanı Akıncı Şehit Aileleri Derneği Heyetini Kabul Etti

Lefkoşa, 14 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin 35. kuruluş yıldönümü dolayısıyla adaya gelen TC Şehit Aileleri Derneği ile Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği heyetlerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “KKTC’nin 35. Kuruluş yıldönümünü idrak ettiğimiz bu anlamlı günde aramızda olmanızdan mutluluk duyduk” diyerek başladığını konuşmasında, 1963’te ortaklık devletinden dışlanan Kıbrıslı Türklerin o günden itibaren devlet örgütüne sahip çıkmaya çalıştığını söyledi.

Türkiye 1974’te Barış Harekatı’nı yapmasaydı Kıbrıs’ın bugün Yunanistan’a bağlı bir ada haline gelmiş ve ENOSİS’in gerçekleşmiş olacağını dile getiren Akıncı, harekattan sonra Kıbrıs Türk halkının kuzeyde yaşamaya başladığını, önce otonom sonra federe devletin, en son da 1983 yılında KKTC’nin kurulduğunu anlattı.

Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda ortaklık şartlarında yaşamak ve Anayasal haklarını kullanmak istediğini söyleyen Akıncı, Rumların bunu istemediğini belirtti.

KKTC’yi demokrasi, ekonomi, sağlık, eğitim gibi alanlarda daha iyiye götürme mücadelesi verdiklerini kaydeden Akıncı, üniversiteler ve turizm alanlarındaki gelişmelere değindi.

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin temelinde, en büyük fedakarlığı yaparak özgürce bu topraklarda yaşamamız için canlarını feda eden şehitlerin, en büyük paya sahip olduğunu vurgulayan Akıncı, “Şehitleri rahmet, gazileri minnetle yad ediyorum” dedi.

Akıncı, şehitleri sadece milli günlerde değil her zaman gönüllerde taşımak gerektiğini belirtti.

(GÖZ/ÖK) FOTOĞRAFLI