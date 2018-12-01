Cumhurbaşkanı Akıncı Scots Guard Bandosu’nun İki Toplumlu Oda Orkestrası İle Verdiği Konseri İzledi

Lefkoşa, 1 Aralık 18 (.):Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Kıbrıs’ta konuk olarak bulunan Scots Guard Bandosu’nun, İki Toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası ile verdiği konseri izledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Kıbrıs’taki BM Barış Gücü (UNFICYP) ile İngiliz Yüksek Komiserliği’nin organize ettiği Ledra Palace Otel’de yer alan konserde, UNFICYP’te görev yapan İskoç askerler de milli kıyafet ve enstrümanları ile yer aldı.

Konseri, UNFICYP ve İngiliz Yüksek Komiserliği yetkilileri ile davetliler de izledi.

(YIL)