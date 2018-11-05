Cumhurbaşkanı Akıncı, Prıme Four Üyelerini Kabul Etti





Lefkoşa, 5 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Prime Four” isimli fotoğraf grubu üyelerinden Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen ve Ceyhan Özyıldız’ı kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, grup üyeleri Cumhurbaşkanı Akıncı’ya yürüttükleri çalışmalarla ilgili bilgi verdi ve ziyaret anısına fotoğraf tablosu hediye etti.Prime Four isimli fotoğraf grubu, Yıltan Taşçı, Mustafa Evirgen, Ceyhan Özyıldız ve Mustafa Müezzinoğlu’ndan oluşuyor.(ÖZ/FEZ)FOTOĞRAFLI