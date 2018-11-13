Cumhurbaşkanı Akıncı, Oramiral Özbal’ı Kabul Etti

Lefkoşa, 13 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, KKTC’nin kuruluş yıldönümü etkinliklerine Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) temsilen katılmak üzere ülkeye gelen Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Oramiral Özbal, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Türkiye Genelkurmay Başkanı’nın kutlama mesajını takdim etti. Cumhurbaşkanı Akıncı da, Genelkurmay Başkanı’na iletilmek üzere teşekkür mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, kabulde yaptığı konuşmada, Rum tarafının adayı Yunanistan’a bağlamayı amaçlayan 15 Temmuz 1974 darbesinin ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi ve şöyle dedi:

“Önce, Kıbrıs Türk Federe Devleti, sonra 15 Kasım 1983’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. 35’inci yılımızı idrak ediyoruz. Eğer Rum tarafı da makul çizgiye gelir olumlu yaklaşmaya başlarsa, onlara eşdeğer, onlara denk iki kurucu devletli federal bir ortak çatı altında, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşamaya da kapımızı açık tutuyoruz.”

Oramiral Özbal’a, ziyaretinde, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu ile Cumhurbaşkanlığı Danışması Halil Sadrazam da kabulde hazır bulundu.

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