Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kıbrıs Sorunuyla İlgili Basın Konferansı Yarın…

TELEVİZYON KANALLARINDAN CANLI VERİLECEK TOPLANTI, BRT 2’DEN DE SİMULTANE TERCÜMEYLE YAYIMLANACAK





Lefkoşa, 11 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Kıbrıs sorununda gelinen son durumla ilgili yarın akşamki basın konferansı, televizyon kanallarından canlı olarak verilirken, BRT 2’den de Rumca simultane tercümeyle yayımlanacak.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 19.30’da başlayacak basın konferansına, önceden başvuru yaparak akredite olan Kıbrıslı Türk, Kıbrıslı Rum, Türkiye ve uluslararası haber ajanslarından gazeteciler katılarak soru da sorabilecek.BRT1 ve diğer televizyon kanallarından canlı olarak aktarılacak toplantı, aynı anda BRT2 kanalından Rumca simultane tercümeyle yayımlanacak. Basın konferansı, BRT’nin internet sitesinden de takip edilebilecek.Yayını canlı aktarmak isteyen tüm kanalların kullanımı için açık uydu frekansı yayın öncesinde duyurulacak.(ÖK)