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05 Mayıs 2017 Cuma 11:27

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İstanbul Temasları

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda bir dizi konferans vermek amacıyla bulunduğu İstanbul’da dün ilk olarak ‘Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu’ başlıklı konferansı için İstanbul&nbsp;Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’ne gitti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın İstanbul Temasları
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Lefkoşa, 5 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs sorunu konusunda bir dizi konferans vermek amacıyla bulunduğu İstanbul’da dün ilk olarak ‘Güncel Gelişmeler Işığında Kıbrıs Sorunu’ başlıklı konferansı için İstanbul Üniversitesi Beyazıt Kampüsü’ne gitti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, burada İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Mahmut Ak ile rektör yardımcıları tarafından karşılandı. Rektör Ak, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya rektörlük binası ve üniversitenin geçmişi hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye'nin en eski üniversitesi olan İstanbul Üniversitesi senatosu ve öğretim üyelerine verdiği konferansın ardından onuruna verilen öğle yemeğine katıldı.

Akıncı’ya İstanbul Başkonsolosu Fahri Yönlüer, Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ve Konsolos Erek Çağatay eşlik etti.

GLOBAL LİDERLİK FORUMU’NUN GALA YEMEĞİ BU AKŞAM, AÇILIŞI YARIN…

Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün de, Bahçeşehir Üniversitesi’nin bu yıl “Küresel Güç Dengelerinde Stratejik Ortaklıklar ve Liderliğin Yeni Vizyonu” temasında düzenlediği Global Liderlik Forumu’nun saat 19:00’da başlayacak gala yemeğinin açılış konuşmasını yapacak.

Akıncı yarın ise,  Global Liderlik Forumu’nun açılış konuşmasını gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’daki konferanslarının ardından yarın saat 15.15’te KKTC’ye dönecek.

(GÖZ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

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