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Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri\'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri\'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı

Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 17:30
Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri\'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı
Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.

Cumhurbaşkanlığında 15.30 sıralarında başlayan görüşme 17.15’te tamamlandı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Lute’nin, adada ve daha sonra garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile yapacağı temasların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e temaslarla ilgili rapor sunması bekleniyor.

(ID/GÜL) 
Haber: İbrahim Diran

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