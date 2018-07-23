Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Bm Genel Sekreteri\'nin Özel Danışmanı Lute İle Görüşmesi Tamamlandı





Lefkoşa, 23 Temmuz 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs sorunu için geçici olarak görevlendirdiği özel danışmanı Jane Holl Lute ile görüşmesi tamamlandı.Cumhurbaşkanlığında 15.30 sıralarında başlayan görüşme 17.15’te tamamlandı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.Lute’nin, adada ve daha sonra garantör ülkeler İngiltere, Yunanistan ve Türkiye ile yapacağı temasların ardından Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’e temaslarla ilgili rapor sunması bekleniyor.(ID/GÜL)Haber: İbrahim Diran