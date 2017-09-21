Cumhurbaşkanı Akıncı, New York’ta Sosyalist Enternasyonal Toplantısında Konuşma Yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Müzakere sürecinde eski metotlarla bir yere varılamadığının görüldüğünü ifade ederek, yeni bir anlayış ve yöntem ile sonuç alıcı olunmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı, Şubat 2018’de Rum tarafında yapılacak seçimlerin şu anda böyle bir ortamın yaratılmasına olanak tanımadığını da söyledi.

“MÜZAKERE SÜRECİNDE ESKİ METOTLARLA BİR YERE VARILAMADIĞI GÖRÜLDÜ. YENİ BİR ANLAYIŞ VE YÖNTEMLE SONUÇ ALICI OLUNMALI”

“SONUÇ ALMAKSIZIN BİR 50 YIL DAHA HEBA EDİLMEMELİ"

New York, 21 Eylül 17(.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Müzakere sürecinde eski metotlarla bir yere varılamadığının görüldüğünü ifade ederek, yeni bir anlayış ve yöntem ile sonuç alıcı olunmasının önemine işaret etti.

Cumhurbaşkanı, Şubat 2018’de Rum tarafında yapılacak seçimlerin şu anda böyle bir ortamın yaratılmasına olanak tanımadığını da söyledi.

Akıncı, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine Sosyalist Enternasyonal’ın olumlu ve sürekli katkı koymasının önemine işaret etti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI, SOSYALİST ENTERNASYONAL BASKANLIK KONSEYİNE HİTAP ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgos Papandreu’nun daveti üzerine bugün New York’daki BM Merkezi’nde Sosyalist Enternasyonal’in Başkan ve Başkan Yardımcılarının bir araya geldiği Başkanlık Konseyi (Presidium) toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, Sosyalist Enternasyonal’a Kuzey Kıbrıs’tan ilk üyelik başvurusunu 1980’lerde kendisinin yaptığını ve o günün koşullarında gerçekleşememiş olsa da, bugün iki Kıbrıs Türk siyasi partisinin Sosyalist Enternasyonel’e üyeliğinden büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasında, bölgedeki çatışmalara, çevresel felaketlere ve dünyada adil olmayan refah paylaşımına dikkat çekerek, dünyanın daha adil ve barışçıl bir düzene kavuşması için sosyal adalet ve sosyal demokrat ilkeler anlayışıyla verilen mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs sorununun çözüm sürecine Kıbrıs Türk tarafının her zaman samimiyet ve politik kararlılık çerçevesinde olumlu katkı koymaya çalıştığını, ancak muhataplarından aynı karşılığı göremediğini söyleyen Cumhurbaşkanı, müzakerelerde uzun yıllar sonra gelen başarı şansının bir kez daha Rum tarafının bu tutumu yüzünden heba edildiğinin altını çizerek, çözüm olması halinde sadece adada yaşayan iki toplum için değil, bölge ülkeleri ve halkları için de yeni işbirliği olanakları yaratacağını vurguladı.

TÜRK-YUNAN DOSTLUĞU…

Bu çerçevede Türk – Yunan dostluğunun önemine dikkat çeken Akıncı, dönemin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı olan merhum İsmail Cem ile Yorgos Papandreu’nun Türk – Yunan dostluğunun geliştirilmesi için birlikte ortaya koydukları çabaları övgüyle andı.

“SONUÇSUZ BİR 50 YIL DAHA HEBA EDİLMEMELİ”

Kıbrıs Sorununun çözüm müzakerelerinin 50 yıl önce 1968 yılında Beyrut’ta başladığını anımsatan Cumhurbaşkanı, sonuç almaksızın bir 50 yıl daha heba edilmemesi gerektiğini söyledi. Müzakere sürecinde eski metotlarla bir yere varılamadığının görüldüğünü ifade eden Akıncı, yeni bir anlayış ve yöntem ile sonuç alıcı olunmasının önemine işaret etti. Cumhurbaşkanı, Şubat 2018’de Rum tarafında yapılacak seçimlerin şu anda böyle bir ortamın yaratılmasına olanak tanımadığını söyledi.

“KIBRIS TÜRK TOPLUMUNUN ÖNÜNE KONAN BAZI ANLAMSIZ VE SUNİ ENGELLER KALDIRILMALI”

1999-2005 yılları arasında Sosyalist Enternasyonal Başkanı olan ve bugün BM Genel Sekreterliğini yürütmekte olan Antonio Guterres’in, iki tarafın uzlaşmazlıklarını giderebilmesi için ortaya bir çerçeve koyduğunu, Kıbrıs Türk tarafının önerilerini bu çerçeve içinde sunduğunu, fakat muhataplarının bu çerçeveye sadık kalmadıklarını anlatan Cumhurbaşkanı, çözüme her zaman olumlu katkı koyan Kıbrıs Türk tarafının dünyayla ve komşularıyla uyumlu ve verimli ilişkiler kurmak istediğini, fakat bunun için Kıbrıs Türk toplumunun önüne konan bazı anlamsız ve suni engellerin kaldırılması gerektiğini söyledi.

Önemli ilerlemelere rağmen henüz bütünlüklü bir uzlaşıya varılamamış olmasının başlıca nedeninin GKRY’nin eşitliğe ve adil bir siyasi güç paylaşımına hazır olmaması olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Akıncı, bu durumun 2004 yılında bir BM çözüm planı olan ve Annan Planı olarak anılan planın referandumunda Kıbrıslı Türklerin %65 “evet”, Kıbrıslı Rumların %76 oranında “hayır” oylarıyla hayata geçmemesi nedeniyle dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan’ın da raporuna yansıdığını anımsattı.

“SOSYALİST ENTERNASYONALİN KATKISI ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Akıncı konuşmasının sonunda, Kıbrıs sorununun çözüm sürecine Sosyalist Enternasyonal’ın olumlu ve sürekli katkı koymasının önemine işaret etti.

PAPANDREU İLE GÖRÜŞME

Toplantı sonrasında bir araya gelen Sosyalist Enternasyonal Başkanı Yorgos Papandreu ile Cumhurbaşkanı Akıncı, bundan sonra da temas halinde bulunmaya karar verdiler.

(ÖK/GUR) FOTOĞRAFLI

Haber: Özlem Kaya Yalgın

