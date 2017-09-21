Cumhurbaskanı Akıncı, New-york’ta

BM Genel Kurulu 72. dönem çalışmaları çerçevesinde BM merkezinde gerçekleşen, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski Başbakanı ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve dünya sorunlarına ilişkin görüşler paylalaşılıyor.

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