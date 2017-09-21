Cumhurbaskanı Akıncı, New-york’ta

AKINCI, SOSYALIST ENTERNASYONEL BASKANLIK KONSEYINE HİTAP ETTİ
New York, 21 Eylul 17(.): BM Genel Kurul çalışmaları nedeniyle New-York’ta bulunan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Sosyalist Enternasyonal’in Başkanlık Konseyi toplantısına katılarak konuşma yaptı.
BM Genel Kurulu 72. dönem çalışmaları çerçevesinde BM merkezinde gerçekleşen, Sosyalist Enternasyonal Başkanı, Yunanistan eski Başbakanı ve eski PASOK lideri Yorgo Papandreu başkanlığındaki toplantıda, bölgesel ve dünya sorunlarına ilişkin görüşler paylalaşılıyor.
(ÖK/GUR) EK VERİLECEK
Haber: Özlem Kaya Yalgın