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Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki 4 Görevden Alma Ve Göreve Atama Kararnamelerini İmzaladı

AKINCI: “ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMINI DARALTACAK ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki 4 Görevden Alma Ve Göreve Atama Kararnamelerini İmzaladı

AKINCI: “ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMINI DARALTACAK ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI”

08 Kasım 2018 Perşembe 14:01
Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis’teki 4 Görevden Alma Ve Göreve Atama Kararnamelerini İmzaladı

AKINCI: “ÜÇLÜ KARARNAME KAPSAMINI DARALTACAK ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI”

Lefkoşa, 8 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, kamu yönetiminde, istikrarı sağlayacak şekilde liyakatı öne çıkaran bir sistemin kurulmasının önemini anımsatarak, üçlü kararnamenin kapsamını daraltacak bir kamu reformuna duyulan acil ihtiyaç dikkate alınarak gerekli adımların daha fazla gecikmeden bir an önce atılması temennisinde bulundu.

Akıncı, Cumhuriyet Meclisi “Genel Sekreterliği”, “İdari Mali Teknik ve Parlamenter Hizmetleri Müdürlüğü”, “Yasalar, Kararlar ve Tutanaklar Müdürlüğü” ve “Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğü” için 11 Mayıs 2018’de sunulan görevden alma ve göreve atamaya ilişkin üçlü kararnameleri bugün imzaladığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, gerek Meclis Başkanı ve hükümet yetkililerinin değerlendirmelerini, gerekse Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan süreçleri ve gelinen noktayı dikkate alarak kararnameleri imzalamayı uygun bulduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, konuyla ilgili açıklamasında, söz konusu kararnamelerin 11 Mayıs 2018 tarihinde imza için tarafına sunulduğunu kaydetti.

“BU TÜR GÖREVLENDİRMELERİN, EN GENİŞ MUTABAKATI YANSITMASI GEREKİR”

Akıncı, yürütmeden farklı olarak değişik siyasal görüş ve partileri aynı çatı altında barındırmasından dolayı Cumhuriyet Meclisi için yapılacak bu tür görevlendirmelerin, en geniş mutabakatı yansıtması gerektiğini düşündüğünü ancak bu konuda hükümet partileri arasında bile görüş ayrılığı olduğu bilgisi aldığını belirtti. Akıncı, “Nitekim yaptığım temaslarda hükümete mensup partilerden ikisinin başkanı, Meclis’te böyle bir görev değişikliğini onaylamadıklarını bizzat şahsıma ifade etmişlerdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, dörtlü koalisyon hükümetinin kurulduğu günlerde Meclis Başkanlığı’na Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin getirilmesi iradeden haberdar olup, Meclis Başkanı’nın değişmesine bağlı olarak müdürlüklerin de yeniden değiştirilmesi ihtimali belireceğinden devlet ciddiyeti bakımından bu atamaları bekletmeyi uygun gördüğünü kaydetti.

"YAŞANAN SÜREÇLERİ VE GELİNEN NOKTAYI DİKKATE ALARAK İMZALAMAYI UYGUN BULDUM”

Akıncı, şöyle devam etti:

“Gelinen aşamada, Meclis Başkanı Sayın Teberrüken Uluçay, görevden alınmasını istediği kadroyla yönetsel uyumu kaybettiklerini ve bu yüzden işlerin yürüyemez hale geldiğini Cumhurbaşkanlığına iletmiştir. Başbakan Sayın Tufan Erhürman da diğer hükümet ortağı parti başkanlarıyla birlikte yaptığımız bir toplantıda konuyu gündeme getirmiş ve Meclis’in idari yönden tıkandığını ifade ederek kararnamelerin onaylanmasını talep etmiştir.”

Mustafa Akıncı, aradan 6 ay geçmesine rağmen Meclis Başkanlığı’nda herhangi bir değişiklik olmadığı ve olacağı yönünde bir bilgi de açığa çıkmadığından, gerek Meclis Başkanı ve hükümet yetkililerinin değerlendirmelerini, gerekse Meclis Başkanlığı konusunda yaşanan süreçleri ve gelinen noktayı dikkate alarak kararnameleri imzalamayı uygun bulduğunu belirtti. 

Akıncı, “Kararnameleri bugüne kadar imzalamamış olmam, görevden alınması ya da göreve atanması düşünülen bürokratların şahıslarıyla ilgili bir tasarruf içermiyordu. Bugünkü kararım da aynı çerçevededir. Cumhurbaşkanı olarak tümüne eşit mesafede durduğum ve konuya ilkesel düzeyde baktığım konusunda kimsenin bir kuşkusu olmamalıdır” dedi. 

“KAMU REFORMU İÇİN GEREKLİ ADIMLAR GECİKMEDEN ATILMALI”

Kamu yönetiminde, istikrarı sağlayacak şekilde liyakatı öne çıkaran bir sistemin kurulmasının önemini bir kez daha anımsatmak istediğini kaydeden Akıncı, “Üçlü kararnamenin kapsamını daraltacak bir kamu reformuna duyulan acil ihtiyaç dikkate alınarak gerekli adımların daha fazla gecikilmeden bir an önce atılmasını temenni ederim” ifadelerini kullandı.

(EMR/FEZ)

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