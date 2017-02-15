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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Dışındaki Siyasi Partilerin Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis dışındaki siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Meclis Dışındaki Siyasi Partilerin Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 15 Şubat 16 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis dışındaki siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de başlayan toplantıya, Halkın Partisi’ni temsilen Genel Sekreter Tolga Atakan ve Merkez Yürütme Organı Üyesi Şevki Kıralp, Birleşik Kıbrıs Partisi adına Genel Başkan İzzet İzcan ve Dışilişkiler Sekreteri Salih Sonüstün, Yeni Kıbrıs Partisi adına Yürütme Kurulu Sekreteri Murat Kanatlı ve Parti Meclisi Üyesi Alpay Durduran, Kıbrıs Sosyalist Partisi adına Genel Sekreter Mehmet Birinci, Yeniden Doğuş Partisi adına Genel Başkan Erhan Arıklı ve Genel Başkan Yardımcısı Derviş Sunalp Sencer, TKP Yeni Güçler adına Kurucular Kurulu Başkanı Mehmet Çakıcı ve Kurucular Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Davulcu, Sosyal Demokrat Parti adına Genel Başkan Yardımcısı Reşat Soylukal ve MYK Üyesi Ali Üncü katıldı.

Toplantı sonrası parti temsilcilerinin açıklama yapması bekleniyor.

(RU/FY/SEL) EK VERİLEBİLİR - FOTOĞRAFLI

Haber: Raif Uzkan

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