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Cumhurbaşkanı Akıncı Klasik Otomobil Rallisine Katılan Heyetleri Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı Klasik Otomobil Rallisine Katılan Heyetleri Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

19 Kasım 2018 Pazartesi 11:44
Cumhurbaşkanı Akıncı Klasik Otomobil Rallisine Katılan Heyetleri Kabul Etti
Lefkoşa, 19 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı KKTC’nin kuruluşunun 35. yıldönümü kutlama etkinlikleri kapsamında düzenlenen 8. Uluslararası Cumhuriyet Klasik Otomobil Rallisi’ne katılan ekipleri kabul etti.

 

Kabul Cumhurbaşkanlığı’nda saat 10.30’da gerçekleştirildi.

PARALİK

Kabulde konuşan Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü (KKKSOK) Başkanı Argun Paralik, kabulden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkürlerini sundu. 

Paralik, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın klasiğe çok meraklı olduğunu ve hiçbir dönem kendilerini yalnız bırakmadığını, maddi manevi destekte bulunduğunu söyledi.

Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinliği için 3 aracın Almanya, 7 aracın da Türkiye’den  geldiğini ve toplam 20 ekip olarak etkinliği düzenlediklerini belirten Paralik, seneye daha büyük bir etkinlik yapma arzusu içerisinde olduklarını kaydetti.

AKINCI
Cumhurbaşkanı Mustafa  Akıncı da, hem klasik müzik hem de klasik arabaları beğendiğini, klasik arabaya sahip olmadığını ancak dün gerçekleştirilen rallide geçen arabalara baktığında gördüğü bir kaplumbağanın kendisine 1973 yılında eğitimini tamamlayıp Ankara’dan Kıbrıs’a döndüğünde edindiği ilk arabayı anımsattığını anlattı.

Bir nevi spor olduğunu düşündüğü klasik araba merakının güzel bir merak olduğunu belirten Akıncı, eskiyi yaşatmak duygusunun kendisinde belediye başkanlığı yaptığı yıllardan geldiğini kaydetti ve eskiden vazgeçememe, koruyup yaşatmanın genlerine işlemiş olduğunu belirtti.

Akıncı, “Bu bir bir araya geliştir, bir dayanışmadır, bir tanıtımdır, ülkemizin güzellikleriyle buluşmadır, bunun yanında sınırlı da olsa uluslararası alana açılmadır, bu nedenle Türkiye’den Almanya’dan katılımı önemsiyorum ve artmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Akıncı’ya sembolik hediyeler takdim edildi ve anı fotoğrafı çekildi.

(ÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI 

Haber Özlem Güran Akkorlu Fotoğraf: Hüseyin Sayıl


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