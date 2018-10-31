Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıfsad Fotoğraf Sergisinin Açılışını Yaptı

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.

Lefkoşa, 31 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Fotoğraf Sanatı Derneği’nin (KIFSAD) bu yıl beşincisini düzenlediği fotoğraf sergisinin açılışını yaptı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bedesten’de saat 19.00’da açılışı yapılan sergi, 3 Kasım Cumartesi günü saat 15.00’e kadar mesai saatleri içerisinde ziyaret edilebilecek.



Fotoğraf sergisinde 33 fotoğrafçının, serbest dalda 66 fotoğrafı sergileniyor.



(HUR/FEZ) FOTOĞRAFLI





