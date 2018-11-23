Cumhurbaşkanı Akıncı Kıbrıs Gazilerini Kabul Etti

Lefkoşa, 23 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tatlısu Belediyesi’nin davetlisi olarak ülkede bulunan ve Kıbrıs gazilerinden oluşan Sakarya Muharip Gaziler Derneği heyetini kabul etti.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Erol Demir’in başkanlığındaki heyete, Sakarya Hendek Belediyesi Başkan Yardımcısı Bilal Deniz de eşlik etti.



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