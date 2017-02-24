Cumhurbaşkanı Akıncı, Kadın Örgütleriyle Bir Araya Geldi

Toplantıya; Girne Kadınlar Konseyi, Mormenekşe Kadınlar Birliği Derneği, Lefkoşa Sarayönü Inner Wheel, Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi, Kıbrıs Türk Kadınlar Birliği, Akova Kadın Derneği, Lefke ve Çevresi Öncü Kadınlar Derneği, Kıbrıs Türk Kadınlar Konseyi, Kıbrıs Türk Kız İzci Örgütü, Demokrat Parti Kadın Örgütü, Kıbrıs Türk Kadınlar Derneği, Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Kadından Yaşama Destek Derneği, Mesarya Kadınları İnisiyatifi, Yeni Boğaziçi Kadınlar Derneği, İş Kadınları Derneği, Akdoğan Yenilikçi Kadınlar Derneği, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi ve Girne Inner Wheel temsilcileri katıldı.

Lefkoşa, 24 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” çerçevesinde bugün kadın, örgütleriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Sivil Toplumla Diyalog ve İşbirliği Toplantıları” çerçevesinde bugün kadın, örgütleriyle bir araya geldi.