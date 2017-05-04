Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul’da Kıbrıs Müzakerelerini Anlattı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta federal bir çözümün herkesin yararına olacağını vurguladı. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olabilmesi için Rum yönetiminin zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetiminin yetki paylaşma konusunda zorlandığını da ifade etti.

“KIBRIS’TA FEDERAL ÇÖZÜM HERKES İÇİN İYİ SONUÇ YARATACAK”

“TEMMUZ AYINA KADAR YAPICI TUTUMUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ”

“RUM TARAFININ SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAMA NİYETİ BÖLGEDE YENİ GERGİNLİKLERE NEDEN OLABİLİR”

Lefkoşa, 4 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs’ta federal bir çözümün herkesin yararına olacağını vurguladı. Kıbrıs’ta federal bir çözümün mümkün olabilmesi için Rum yönetiminin zihniyet değişikliğine ihtiyaç olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum yönetiminin yetki paylaşma konusunda zorlandığını da ifade etti.

İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Akıncı, İstanbul Üniversitesi senatosunda profesör ve öğretim üyelerine "Son Gelişmeler Işığında Kıbrıs Müzakereleri" konulu konferans verdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Akıncı, Kıbrıs sorununun tarihsel süreci hakkında kısa bir değerlendirmede bulunduktan sonra, Kıbrıs’ta federal bir çözümün ilgili taraflar ve herkes için iyi sonuçlar yaratacağını vurguladı.

“YAPICI TUTUMUMUZU DEVAM ETTİRECEĞİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs’ta konfederasyon ya da üniter yapı kurmanın, federal bir çözümden daha kolay olduğunu belirterek, “Biz zor olsa da ilgili tüm taraflarca tek kabul edilebilir çözüm olan federasyon için çalışıyoruz ve tüm iyi niyetimizle temmuz ayına kadar olan bu kısa zaman içinde de yapıcı tutumumuzu devam ettireceğiz” dedi.

Akıncı, Güney Kıbrıs’ta Şubat 2018’de yer alacak başkanlık seçimlerinin olumsuz etkilerinin erken görülmeye başladığını ve bunun da müzakere sürecine zarar verdiğini söyledi.

“SONDAJ ÇALIŞMALARINA BAŞLAMA NİYETİ BÖLGEDE YENİ GERGİNLİKLERE NEDEN OLABİLİR”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, temmuz ayı itibarı ile Rum tarafının sondaj çalışmalarına başlama niyetinin bölgede yeni gerginliklere neden olabileceğine dikkat çekerek, “Oysa bölgedeki enerji yataklarının gerginlik değil, işbirliği nedeni olması gerektiğini her fırsatta vurguladık” ifadelerini kullandı.

“SÜREÇ BAŞARIYA ULAŞMAZSA KKTC OLARAK DEVAM EDERİZ”

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bizden kaynaklanmayan nedenlerle bu müzakere süreci başarıya ulaşmayacak olursa biz Kıbrıslı Türkler kendi kimliğimizle demokratik ve laik bir toplum olarak yolumuza KKTC olarak devam ederiz. Bizlerin vilayet olma gibi bir isteği olmadığı gibi Türkiye'nin de yeni bir vilayete ihtiyacı yoktur” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs sorununun çözülmesinin son zamanlarda giderek gerilen Türkiye'nin AB ile ilişkilerine de olumlu bir etki yapacağının altını çizdi.

(FEZ/GUR) FOTOĞRAFLI