Cumhurbaşkanı Akıncı, Ispartalı İşadamlarını Kabul Etti

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

Lefkoşa, 19 Ekim 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyeti kabul ederek görüştü.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya nezaket ziyaretinde bulunan Başdeğirmen ve beraberindekiler, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

(TUĞ/HA)