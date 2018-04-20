Cumhurbaşkanı Akıncı İle Tc Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Meclis’teki Siyasi Partilerin Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

Lefkoşa, 20 Nisan 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, baş başa görüşmelerinin ve heyetleriyle birlikte çalışma yemeğindeki görüşmelerinin ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilerin başkanlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15.00’te başlayan toplantıya, Akıncı ve Çavuşoğlu’yla birlikte, CTP Genel Başkanı ve Başbakan Tufan Erhürman, UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, HP Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TDP Genel Başkanı, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, DP Genel Başkanı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş ile YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı katılıyor.

(TUĞ/HA)