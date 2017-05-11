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11 Mayıs 2017 Perşembe 14:02

Cumhurbaşkanı Akıncı İle Eıde Bir Araya Geldi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı&nbsp; Espen&nbsp; Barth Eide bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Akıncı İle Eıde Bir Araya Geldi
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Lefkoşa, 11 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı  Espen  Barth Eide bir araya geldi.

Müzakereler çerçevesinde bu akşam gerçekleştirilecek liderler buluşması çerçevesinde yapılan ve Cumhurbaşkanlığı’nda saat 15:00’te başlayan görüşmede; Akıncı’ya, Müzakereci Özdil Nami, Sözcü Barış Burcu, Diplomasi ve AB Özel Danışmanı Erhan Erçin, Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı-Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani; Eide’ye ise, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar eşlik ediyor.

Eide, Akıncı’dan önce Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’i  ziyaret etmiş, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, BM’nin, iki liderin Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin fırsattan yararlanabilmesi için elinden geldiği kadar katkı koymaya kararlı olduğu mesajını Anastasiadis’e aktardığını söylemişti.

Eide, ayrıca Anastasiadis’le, müzakerelerde atılacak adımları ele aldıklarını; aynısını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yla da yapacağını ifade etmişti.

(ÖZ/HA)   FOTOĞRAFLI

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