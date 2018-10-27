Cumhurbaşkanı Akıncı, Hazar Ergüçlü’yü Kutladı

Lefkoşa, 27 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali\'nde “Kar” filmi ile en iyi kadın oyuncu ödülünü kazanan Hazar Ergüçlü’yü, başarısından dolayı kutladı ve Kıbrıs Türk halkına kazandırdığı gurur nedeniyle teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Akıncı, Cumhurbaşkanlığı’nda ağırladığı Hazar Ergüçlü’nün başarısının sadece bireysel bir başarı olmadığını belirterek, “Başarıların, Kıbrıs Türk halkı adına hepimizin sevinç ve gurur duyabileceğimiz başarılardır” dedi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Hazar Ergüçlü’nün sanat yaşamına Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nda başladığına işaret ederek, Belediye Tiyatrosu’nu kuran dönemin Belediye Başkanı olarak bundan dolayı da ayrı bir mutluluk duyduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu genç yaşında ‘en iyi kadın’ oyuncu ödülünü 18. Uluslararası Frankfurt Türk Film Festivali\'nde kazandın, bu büyük bir başarı. Seni Kıbrıs Türk halkına kazandırdığın bu gurur nedeniyle hem can-ı gönülden kutluyorum, hem de teşekkür ediyorum” diye konuştu.



ERGÜÇLÜ: “ÜLKEMİN CUMHURBAŞKANI TARAFINDAN KABUL GÖRMEK, BENİM İÇİN ÇOK BÜYÜK ONUR”



Hazar Ergüçlü de, “Ben çok teşekkür ederim; ülkemin cumhurbaşkanı tarafından kabul görmek, ağırlanmak, bana teşekkür edilmesi, benim için çok büyük onur. Teşekkür ediyorum” ifadesini kullandı.



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