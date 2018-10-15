Cumhurbaşkanı Akıncı, Gükad Başkanı Kansoy Ve Beraberindekileri Kabul Etti



Lefkoşa, 15 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı nezaket ziyaretinde bulunan, Reşat Kansoy başkanlığındaki Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Kansoy, 12 Şubat 2018 Güzelyurt Kentsel Gelişim ve İklime Duyarlı Kentler Çalıştayı sonuç bildirgesi ve Kıbrıslı Türklerin Siyasal Yaşamı, Seçim Sistemi ve Seçim Analizleri sonuç kitapçığını Cumhurbaşkanı’na sundu.

Derneğin yürütmekte olduğu çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı’na bilgi veren Kansoy, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Güzelyurt bölgesinin sembol narenciye ürünlerinden limon fidanı takdim etti.

Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği’ne, yürüttüğü çalışmalarda başarılar dileyen Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisine takdim edilen limon fidanını Cumhurbaşkanlığı bahçesine dikeceğini dile getirdi. Görüşmede, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği Asbaşkanı Süleyman Mert, dernek mali sekreteri İlker Arslan ve örgütlenme sekreteri Ferah Umut Ceylan da hazır bulundu.

(DOĞ/ÖK) FOTOĞRAFLI

