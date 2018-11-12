Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşiyle Birlikte Concerts Wıthout Borders’in Konserine Katıldı

Lefkoşa, 12 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte dün akşam Concerts Without Borders’in Bellapais Manastırı’nda düzenlediği “Beyond” isimli konsere gitti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, tüm geliri SOS Çocukköyü Derneği’ne bırakılan Opera, Broadway ve Pop Konseri’nde Grammy ödülü adayı Demetra George Mustafaoğlu, Mezzo Soprano Katie Economidou, klasik piyanist Fikri Toros, Dervişe Çerkez-Güryel, piyanist Yuliya Starastsenkava ile çello ve keman sanatçısı Muharrem Cemoğlu sahne aldı.

Gecede ayrıca Demetra George Mustafaoğlu’nun genç öğrencileri Kayra Hacer Güryel ve Peri Sualp de yeteneklerini sergiledi.

(TUĞ/FEZ) FOTOĞRAFLI