Cumhurbaşkanı Akıncı, Eşi Meral Akıncı’yla Birlikte

Lefkoşa, 22 Kasım 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun Bandabuliya Sahnesi’nde sahneye konan "Hayalet Kumpanya" oyununu izledi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Anton Çehov’un kısa oyunlarından oluşan, Yılmaz Gruda’nın çevirdiği, Yiğit Sertdemir’in yönettiği, tek perdelik “Hayalet Kumpanya” oyununda, Deniz Çakır, Barış Refikoğlu, Aytunç Şabanlı, Osman Ateş, Özgür Oktay, Döndü Özata, Hatice Tezcan, İzel Seylani, Asu Demircioğlu, Cem Aykut, Melihat Melis Beşe, Melek Erdil, Umut Ersoy ile Havva Güleş rol aldı. Orkestrada ise Hüseyin Kırmızı, Ali Suyolcu ile Behiç Anibal yer aldı.

Oyunun dramaturjisi ve şarkı sözlerini Aliye Ummanel, özgün müziğini Osman Ateş, müzik düzenlemesini Cahit Kutrafalı, dekor kostüm tasarımını Özlem Yetkili, afiş tasarımını Umut Ersoy ve reji asistanlığını Burçin Yel yaptı. Bunun yanında, ışık uygulamasını Salih Kanatlı, efekt uygulamasını Mehmet Eseri, dekor uygulamasını ise Mehmet Demir, Şükrü Demir ve Ergün Demir üstlendi.

Oyun sonunda kulise gidip, Hayalet Kumpanya ekibini tebrik ederek, sanatçılarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu’nun yarım kalan binasının, Devlet Tiyatroları’nın yanan salonu ve Vakıflar Sineması olarak bilinen alanın restorasyonunun tamamlanıp Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın kullanıma verilmesi projelerinin ülke kültür sanat hayatına büyük zenginlik katacağının altını çizdi.

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