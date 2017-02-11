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11 Şubat 2017 Cumartesi 13:25

Cumhurbaşkanı Akıncı, Enosis Referandumunun Kutlanması Kararını Kınadı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1950 yılında yapılan “Enosis” referandumunu 2017 yılında Rum okullarında kutlanacak bir gün haline getiren Kıbrıs Rum Meclisi’nin dün aldığı kararı esefle karşılayıp, kınadığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Enosis Referandumunun Kutlanması Kararını Kınadı
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AKINCI: “ KIBRIS’TA ÇÖZÜM ÇABALARINA CİDDİ BİR DARBE NİTELİĞİNDEDİR”

“SAYIN ANASTASİADİS’İN YAPMASI GEREKEN BU KARARA AÇIKÇA KARŞI ÇIKMAKTIR”

Lefkoşa, 11 Şubat 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 1950 yılında yapılan “Enosis” referandumunu 2017 yılında Rum okullarında kutlanacak bir gün haline getiren Kıbrıs Rum Meclisi’nin dün aldığı kararı esefle karşılayıp, kınadığını açıkladı.

“19 oyla da olsa alınan bu Meclis kararı, Kıbrıs’ta çözüm çabalarına ciddi bir darbe niteliğindedir” değerlendirmesinde bulunan Akıncı, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten bu karara açıkça karşı çıkmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Rum Meclisi’nin Enosis referandumunun okullarda kutlanmasına ilişkin kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs müzakerelerinde artık son aşamaya gelindiği ve siyasi düzeyde 5’li konferansın ikincisinin planlandığı bir ortamda, Güney Kıbrıs Meclisi’nde alınabilen bu kararla “Enosis”in hala gündemde tutulmasının kabul edilebilecek bir davranış olmadığını belirtti.

Akıncı, “Rum gençlerine verilen çok tehlikeli bir mesaj niteliğindeki bu karar, Kıbrıs Türk halkında zaten var olan güvensizliğin daha da artmasından başka bir işe yaramayacaktır” dedi.

Bu kararı ELAM gibi bir parti önermiş olsa da, komitede DİSİ’nin de onay verdiğine işaret eden Akıncı, genel kurulda ise sadece AKEL’in reddettiği, DİSİ’nin ise çekimser kaldığına vurgu yaptı.

Anastasiadis’ten bu karara açıkça karşı çıkmasını isteyen Akıncı, şöyle devam etti:

“Sayın Anastasiadis’in yapması gereken bu karara açıkça karşı çıkması ve Kıbrıs’ta federal çözümü desteklediğini söyleyen DİSİ’nin AKEL ile birlikte hareket ederek alınan bu kararı iptal etmesidir”

(FEZ/HÖ)

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