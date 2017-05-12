Cumhurbaşkanı Akıncı, Engelliler Federasyonu’nu Ziyaret Ederek, Federasyonun Yönetim Kurulu Üyeleriyle Görüştü

AKINCI: “FİZİKİ ENGELLERİN AŞABİLMESİ İÇİN ÖNCE ZİHİNSEL ENGELLERİN AŞILMASI GEREK. BİZİM YILLARCA SIKINTIMIZ BU OLDU”

“CUMHURBAŞKANLIĞI, HÜKÜMET, PARTİLER, BELEDİYELER, SİVİL TOPLUM, KAMU, ÖZEL DEMEDEN ENGELLİLERİN SORUNLARINI FARKINA VARMALIYIZ”

YÜCETÜRK: “SAYIN CUMHURBAŞKANININ BURAYA GELMESİ KÜÇÜMSENECEK BİR ŞEY DEĞİL. BU BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR OLAY”

“40 YILDIR ENGELLİLERİN SORUNLARI İÇİN ÇALIŞIYORUZ, ÇOK YOL KAT ETTİK İNKAR EDİLEMEZ”

Lefkoşa, 12 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu’nu ziyaret ederek, federasyonun yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Akıncı, federasyon girişinde Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından çiçekle karşılandı.

Bu sabahki ziyarette Cumhurbaşkanına Özel Kalem Müdürü Cenk Gürçağ ile Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Berna Arifoğlu da eşlik etti.

Federasyon Başkanı Yücetürk, ziyarette engellilerin 13 maddelik istem paketini, 37 kişilik acil istihdam listesini ve hafta boyunca yapılacak etkinlikleri dosya şeklinde Akıncı’ya sundu.

AKINCI: “BU ZİYARET HERKES İÇİN BİR MESAJ İÇERİYOR”

Ziyarette ilk sözü alan Cumhurbaşkanı Akıncı, federasyonu “10-16 Mayıs Engelliler Haftası” nedeniyle ziyaret ettiğini söyleyerek, “İçinde bulunduğumuz durumu biraz daha görünür kılmak, eksikliklerin giderilmesine karşı yükseltilen sese katkıda bulunmak için geldim. Makamımızda oturup arkadaşlarımızın gelmesini beklesek, ki her yıl yapılan budur, bu rutin bir ziyaret olurdu. Biz biraz normalin dışına çıkarak, bize göre doğru olanı yaparak size gelmek istedik” dedi.

“Bu ziyaret herkes için bir mesaj içeriyor” şeklinde konuşan Akıncı, “Cumhurbaşkanlığı, hükümet, partiler, belediyeler, sivil toplum, kamu, özel demeden hepimiz bu hafta nedeniyle sorunları farkına varmalıyız. Sorunlarınızın dikkate alınması açısından üzerimize düşeni bundan sonra da var gücümüzle yapmaya devam edeceğiz. Ben bunun mesajını vermeye geldim” şeklinde konuştu.

“FİZİKİ ENGELLERİN AŞABİLMESİ İÇİN ÖNCE ZİHİNSEL ENGELLERİN AŞILMASI GEREK”

Fiziki engellerin aşabilmesi için önce zihinsel engellerin aşılması gerektiğini de kaydeden Akıncı, “Bizim yıllarca sıkıntımız bu oldu. Engelleri beyinde yaratıyoruz sonra fiziki olanları aşmak zor oluyor. Bu konuda harcamamız gereken çok çaba var. Adım adım bıkmadan usanmadan çalışmalıyız” dedi.

“HER ŞEYİN BAŞI PLANLAMA”

Eski yıllara oranla toplumda engelliler konusunda farkındalığın arttığını da belirten Akıncı, yerel yönetimlerde de bunu gördüklerini söyledi ve şunları ekledi:

“İstihdamdan fiziki çevrenin düzenlenmesine, ilgili dairenin düzenine kadar birçok sorununuz olduğunu biliyoruz. Sizlerin gayretleri ve mesajlarıyla bu alanda çabalar artıyor. Yeterli mi? Değildir.

Daha yapılması gereken çok şey var. Eskiler var. Bu konuda el birliğiyle çalışmaya, ortak politikayla yürümeye ihtiyacımız var. Mesela İmar planları yok. Bu planlar olmazsa şehri nasıl planlayacaksınız, engelliler için de erişimli olabilmesini nasıl sağlayacaksın. Her şeyin başı planlama. Eski şehirlerin dönüştürülmesi de kolay değil. Bir yandan eskiyi dönüştürürken, bir yandan da yeni yapılarda söylenen standartlara uygun davranılırsa sorunlar azalır.”

YÜCETÜRK: “SAYIN BAŞKANIN BURAYA GELMESİ KÜÇÜMSENECEK BİR ŞEY DEĞİL”

Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk de bir konuşma yaparak, “Sayın Başkanın buraya gelmesi küçümsenecek bir şey değil. Bu bizim için büyük bir olay. KKTC’nin Cumhurbaşkanı olarak güzel ve örnek bir davranışta bulundunuz. Koordinatör bakanımız bile bizi ziyarete gelmedi” dedi.

Cumhurbaşkanının engellilerin sorunlarına ne kadar sıcak baktığını bu ziyaretle ortaya koyduğunu da ifade eden Yücetürk, engellilerin 13 maddelik istem paketini, 37 kişilik acil istihdam listesini ve hafta boyunca yapılacak etkinlikleri dosya şeklinde Akıncı’ya sundu.

Akıncı’nın kendilerini seçim arifesinde de ziyaret ettiğini söyleyen Yücetürk, “Sayın Akıncı, Cumhurbaşkanı adayı olarak programlarını görme engelliler için seslendirerek bizlere CD’yle sunmuştu. Bu da bizim için çok büyük bir olaydı” şeklinde konuştu.

Mustafa Akıncı’nın 1986’de federasyonun ilk lokaline Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı olarak katkı koyduğunu da anımsatan Yücetürk, “Bunları unutmadık” dedi.

“SANIRIM BİR 40 YIL DAHA BEKLEYECEĞİZ”

Derviş Yücetürk, sorunları şu şekilde dile getirdi:

“1993’te çıkan yasamıza rağmen 11 yıldır tek bir engellinin kamuya istihdam edilememesi düşündürücüdür.

2014’te Engellileri Koruma Rehabilite ve İstihdam Yasası’ndaki tadilatla 40 kişi özel sektöre istihdam edildi.

Yarı engelliler de istihdam bekliyor. 600 civarında genç istihdam bekliyor. Çok kez istihdam konusunu Anaysa Mahkemesi’ne götürmeyi düşündük, ki bu en doğal hakkımızdır ama hükümetlere hep fırsat verdik, her defasında da kandırıldık. Halen bugün, el altından, bizden habersiz 4 kişi istihdam edildi.

En büyük diğer sorunumuz da ulaşım, dolaşımla ilgili. Geçen yıl İmar Yasası altında bir tüzük geçti. Buna göre, yeni inşaatlara verilecek izinlerde ölçüler engellilere göre olacak. Bu güzel bir adım. İnşallah gerçekleşir. Ama sanırım bunun için de bir 40 yıl daha bekleyeceğiz.”

“40 YILDIR ÇALIŞIYORUZ, ÇOK YOL KAT ETTİK İNKAR EDİLEMEZ”

40 yıldır engellilerin sorunlarının aşılması için çalıştıklarını kaydeden Kıbrıs Türk Engelliler Federasyonu Başkanı Derviş Yücetürk, “Bu zamanda çok yollar kat ettik. İnkar edilemez. 7 özel eğitim merkezimiz, görme engelliler okulumuz, 15 kaynaştırma sınıfımız, 3 tane 18 yaş üstü rehabilitasyon merkezimiz var” dedi.

48 YATAKLI ENGELSİZ YAŞAM EVİNDE SONA DOĞRU

Özverili çalışmaları ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin mali katkısıyla Demirhan’da 48 yataklı Engelsiz Yaşam Evi inşa edildiğini, projenin son aşamaya geldiğini belirten Yücetürk, bu binanın yapıldığı yerle ilgili ara emri alındığını da anımsattı.

Burasının hem 0-16 yaş arasındakilere hem de 18 yaş üstündekilere yaşam boyu hizmet verecek bir merkez olduğunu söyleyen Yücetürk, “Ara emri nedeniyle 3 ay kaybettik, Haziran’da açılacaktı ama açılamıyor. Umarım 3 ay sonra hizmete girer” dedi.

Bu kompleks bina içinde hayvanat bahçesi, sera gibi alanlar olacağını da kaydeden Yücetürk, 150 kişilik istihdam olacağından söz etti, “Yaşam evinin hizmete girmesiyle engelli çocuklarımız ortada kalmayacak” şeklinde konuştu.

“TOPLUM RAHATA KAVUŞMAZSA, ENGELLİLERİN RAHATA KAVUŞMASI ÇOK ZOR...”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “biraz da köstekli giden bu işin destekçisi olmasını” isteyen Yücetürk, Kıbrıs konusuna da değinerek şunları söyledi:

“Umarım KKTC için sesimiz olursunuz ve adaletli, gerçek bir anlaşma ortaya çıkar. Toplum olarak rahata kavuşuruz. Zaten toplum rahata kavuşmazsa, engellilerin rahata kavuşması çok zor olacak.”

(RÇ/ŞEB) FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftioğlu