Cumhurbaşkanı Akıncı, Emekli Tsk Mensupları Ve Ailelerini Kabul Etti

Lefkoşa, 24 Mayıs 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, emekli Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları ile ailelerinden oluşan heyeti kabul etti.Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Barış Harekâtı’na katılan çeşitli rütbelerden emekli TSK mensupları ve ailelerinden oluşan heyet, Türk Mukavemet Teşkilatı kurucularından emekli Tümgeneral DanişKarabelen’in 35’inci ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliklerine katılmak amacıyla KKTC’de bulunuyor.(RÇ/GUR) FOTOĞRAFLI