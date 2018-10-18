banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 28°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97655
ALTIN
219.687
DOLAR
5.5780
STERLİN
7.3011
EURO
6.4086
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
FECİ KAZA: 1 AĞIR YARALI
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Uyuşturucu zanlıları teminata bağlandı
Lapta’da tecavüz soruşturması
Lapta’da tecavüz soruşturması
Sokak ortasında tüfekle tehdit
Sokak ortasında tüfekle tehdit
banner282

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Kıbrıs Türk Radyo Ve Televizyonculuğunun Önemli İsimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya Anı Plaketi

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.):  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya, Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Kıbrıs Türk Radyo Ve Televizyonculuğunun Önemli İsimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya Anı Plaketi

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.):  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya, Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim etti.

18 Ekim 2018 Perşembe 14:04
Cumhurbaşkanı Akıncı’dan, Kıbrıs Türk Radyo Ve Televizyonculuğunun Önemli İsimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya Anı Plaketi

Lefkoşa, 18 Ekim 18 (.):  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk radyo ve televizyonculuğunun önemli isimlerinden Hüseyin Kanatlı’ya, Kıbrıs Türk kültür ve sanat hayatı ile radyo, televizyon, gazete yayıncılığına verdiği eşsiz emeklerden ötürü anı plaketi takdim etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Hüseyin Kanatlı’nın basın, yayın ve televizyonculuk dünyasına ve topluma verdiği hizmetler ile her zaman hatırlanacak bir çınar olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kanatlı’nın topluma ve basın dünyasına kattığı değerleri anı plaketi ile onurlandırmak istediklerini belirtti.

KANATLI

Vefa duygusunun önemine dikkat çeken Hüseyin Kanatlı,  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve öğretmenlik yıllarını, Limasol’da geçirdiği günleri anımsadığını kaydetti.

70 yıl boyunca kamu hizmeti verdiğini ve icra ettiği mesleği bir meslekten ziyade bir zevk olarak tanımladığını dile getiren Kanatlı, yapmış olduğu kamu hizmetlerinin, Akıncı tarafından anı plaketi ile onurlandırılmasının çok büyük bir manevi değeri olduğunun altını çizdi.

HÜSEYİN KANATLI KİMDİR?

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından biri olarak bilinen Hüseyin Kanatlı, uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunu olarak biliniyor.

1931 yılında Baf’ta doğan Kanatlı, ilkokulu Baf’ta ve Lefke’de okudu.

1949 yılında ise Kıbrıs İslam Lisesi’nden mezun olan Hüseyin Kanatlı,  Güzelyurt’taki Öğretmen Koleji’ne girer ve 1951 yılında Binatlı’da öğretmen olarak meslek hayatına başlar. 1959 yılında radyoculuğa başlayan Kanatlı,  hazırladığı müzik programlarının yanı sıra yaptığı tarihi ve milli programlar ile de tanınır.

Hüseyin Kanatlı 30 yıllık hizmetin ardından 1990 yılından BRT’den emekli oldu.

KIBRIS TÜRK HALKININ ÖNEMLİ İSİMLERİNE VEFA ÖDÜLÜ VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Akıncı, daha önce de Kıbrıs Türk halkının önemli isimlerine vefa ödülü vermişti.

Akıncı,  eski bakanlardan, kaza hakimliği, başsavcı yardımcılığı ve başsavcılık görevlerinde bulunan hukuk dünyasının önemli isimlerinden Oktay Feridun, Kıbrıs Türk futbolunun efsane ismi Sevim Ebeoğlu, Dr. Kaya Bekiroğlu, ressam Cevdet Çağdaş, doktor, eski sporcu ve eski bürokrat Ayten Berkalp,  Kıbrıs Türk Gölge ve Karagöz oyunları sanatçısı Mehmet Ertuğ, sanatçı Aytaç Çağın’ın da aralarında bulunduğu Kıbrıs Türk halkına önemli hizmetler veren isimlere, vefa nişanesi olarak plaket takdim etmişti.

(GÖZ/YIL)   FOTOĞRAFLI

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Atun: “seçilirsem Ubp’yi İktidara Taşıyacağım”
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Meclis Komitesi Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Tasarısı’nın Genel Görüşmesini Yaptı
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
Maliye Bakanı Denktaş, Bay-sen Heyetini Kabul Etti
"kızılay Kampüste" Projesi Kapsamında Ydü'de 161 Ünite Kan Toplandı
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Ilgaz’da Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Kıbrıs Türk Ticaret Odası İle Silifke Ticaret Odası Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Motosikletle bisikletin çarpıştığı kazada bir kişi ağır yaralandı
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Hemşire ve Ebelerden hükümete “hayat pahalılığı” uyarısı …
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Mormenekşe Kadınlar Birliği Öncülüğünde Muratağa Meydanı’nda Hafta Sonu Şenlik Düzenlenecek
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“
Erhürman: “Siyasi eşitlik olmazsa olmazımızdır“

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim