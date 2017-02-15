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15 Şubat 2017 Çarşamba 12:32

Cumhurbaşkanı Akıncı’dan Bm Genel Sekreteri’ne Mektup: “enosis’i Anma Kararı Sürece Ciddi Zarar Verdi”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri António Guterres’e mektup göndererek, 1950 Enosis referandumu yıldönümünün ortaokullarda anılması yönündeki Rum Meclisi’nin kararının iptal edilmemesi durumunda, Kıbrıs’ta iki taraf arasında güven inşa etmeye yönelik çabalara ciddi darbe vurulmuş olacağını ve müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı'dan Bm Genel Sekreteri'ne Mektup: 'enosis'i Anma Kararı Sürece Ciddi Zarar Verdi”
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Lefkoşa, 15 Şubat 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri António Guterres’e mektup göndererek, 1950 Enosis referandumu yıldönümünün ortaokullarda anılması yönündeki Rum Meclisi’nin kararının iptal edilmemesi durumunda, Kıbrıs’ta iki taraf arasında güven inşa etmeye yönelik çabalara ciddi darbe vurulmuş olacağını ve müzakere sürecinin büyük zarar göreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne yazdığı mektupta, Rum Meclisi’nin aldığı bu kararın iptal edilmesi için BM’nin girişimde bulunmasını istedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Kıbrıs Konferansı’na Mart’ta devam edilmesine karar verildiği günlerde, Rum  Meclisi’nin aldığı bu kararın, adada güven inşa edilmesine ve çözüm için toplumların hazırlanmasına yönelik tarafların adım atmasına ilişkin gerek BM Genel Sekreteri gerekse BM Güvenlik Konseyi’nin çağrıları ile uyumlu olmadığına dikkat çekti.

Rum Meclisi’nin söz konusu kararının, ortaöğrenim dönemindeki öğrencileri hedef almak suretiyle gelecek kuşakların zihinlerinde bölünme tohumları ektiğini, karşılıklı kabul edilen tüm güven artırıcı önlemleri de anlamsız kıldığını belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, “Enosis hedefi, Kıbrıs sorununun ortaya çıkmasının başlıca nedenidir ve bu hedef Kıbrıs’a sadece keder ve acı getirdi” dedi.

67 yıl sonra bu konunun aşırı sağcı siyasi bir parti olan ELAM tarafından gündeme getirilmesi ve Rum Meclisi’nde onaylanmasını hayretle karşıladığını ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum Lider Nikos Anastasiadis’in partisi olan DİSİ’nin bu kararın alınmasına katkıda bulunmasının ise daha da üzücü olduğunu belirtti.

Müzakere sürecinin çözümle sonuçlanması durumunda kurulması hedeflenen birleşik federal bir Kıbrıs’ın yaşayabilmesi için, gençliğin eğitimi ve barış kültürünün geliştirilmesinin çok büyük önem taşıdığını, bu amaçla güven yaratıcı bir önlem olarak iki toplumlu Eğitim Teknik Komitesi’nin kurulduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Akıncı, bu sorumlulukla hareket edilmediğinin ortada olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri’ne gönderdiği mektupta, Kıbrıslı Türklerin Güney’de maruz kaldıkları ırkçı saldırılarla da birleşince, Rum Meclisi’nin Enosis ile ilgili bu kararın, Kıbrıslı Türklerin güvenlik endişelerini pekiştirerek, bir çözüm durumunda bu tarz eğilimlerin engellenmesine hizmet edecek bir mekanizmaya duyulan ihtiyacı daha da öne çıkardığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 2017 yılının çözüm çabaları bakımından taşıdığı risklerin bilincinde olarak, Kıbrıs’ta yaşayabilir ve kalıcı bir çözüme varılmasına yönelik zorlu görevi bu tür adımlarla daha da zorlaştırmaya çalışmaktan kaçınılmasının önemine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, geçtiğimiz gün BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ı davet ederek görüşmüş ve görüşmenin ardından, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ile yaptığı telefon görüşmesinde de, BM'den Rum meclis kararının yürürlüğe girmemesi için Anastasiadis nezdinde girişimde bulunmasını ve inisiyatif almasını talep etmişti.

(SEL)

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