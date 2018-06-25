Cumhurbaşkanı Akıncı, Chp Adayı İnce’yi Arayarak Demokrasiye Yaptığı Katkı Nedeniyle Tebrik Etti





Lefkoşa, 25 Haziran 18 : Türkiye’de dün yapılan seçimlerde sonuçların netleşmesinden sonra Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Cumhurbaşkanlığı’na seçilmesini kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, bugün de CHP adayı Muharrem İnce’yi aradı.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akıncı İnce’yi arayarak, seçimlerde ortaya koyduğu mücadele, demokrasiye yaptığı önemli katkı nedeniyle tebrik etti.(DOĞ/ÖK)