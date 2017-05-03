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Bir Garip “Kaza”!

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03 Mayıs 2017 Çarşamba 14:12

Cumhurbaşkanı Akıncı, Büyükkonuk'ta Yapılan Temizlik Çalışmalarına Katıldı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Temiz Düşün Temiz Yaşa Kampanyası” çerçevesinde Büyükkonuk'ta yapılan temizlik çalışmalarına katıldı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Büyükkonuk'ta Yapılan Temizlik Çalışmalarına Katıldı
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Lefkoşa, 3 Mayıs 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Temiz Düşün Temiz Yaşa Kampanyası” çerçevesinde Büyükkonuk'ta yapılan temizlik çalışmalarına katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkeyi altı bölgeye ayırarak 28 belediyenin katkısıyla yürütülen etkinliğin dördüncüsü İskele'ye bağlı belediyelerin ve belediye çalışanlarının katılımıyla Büyükkonuk'ta gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, etkinlikte yaptığı konuşmada, İskele ve Karpaz'ın cennet gibi olduğunu ve bunun değerini bilmek gerektiğini belirtti.

"Buraları kirletmek gerçekten bir doğa cinayetidir" diyen Akıncı, plansızlığın ve gelişi güzel yapılaşmanın, kirletmenin başta gelen unsurlarından olduğuna vurgu yaptı.

"Çevremizi ve doğamızı gözümüz gibi korumalıyız" diyen Cumhurbaşkanı, atalardan bulunan mirasın gelecek kuşaklara devredileceğini kaydetti.

Kolektif bir anlayışla, birlikte yapılan etkinliğin verdiği önemli bir mesajı olduğuna değinen Akıncı, "Mehmetçik sadece Mehmetçiklilere ait değil.  Büyükkonuk sadece Büyükkonuklulara ait değil ya da diğer yerler. Buralar hepimize ait" ifadelerini kullandı.

Akıncı, herkesin, buraları temizlemek ve de temiz tutmaktan sorumlu olduğunu vurguladı.

Çevreyi kirletmenin caydırılması gerektiğine dikkat çeken Akıncı, bu konuda bir cezanın olması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, belediyelerin bu konudaki yasalarının yeterli olmadığını belirterek, bu konuların takipçisi olacağını kaydetti.

Kirletenleri caydırmanın yollarının aranmasının önemine işaret eden Akıncı, "7 Mayıs'taki Eko Günü'nde, hade gelin; hem eğlenelim, hem alışverişlerimizi yapalım ama bu güzellikleri de gelin kirletmeden ayrılalım" çağrısında bulundu.

Akıncı, Belediye Başkanlarını etkinlikte gösterdikleri birliktelikten dolayı kutlayarak, “Kirletmemeyi ve çevreyi korumayı bir yaşam biçimine dönüştürdüğümüz gün başaracağız" dedi.

(GÖZ/ÖK)      FOTOĞRAFLI

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