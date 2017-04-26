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26 Nisan 2017 Çarşamba 06:52

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aylin Örek’in Sergisini Açtı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,&nbsp; Aylin Örek’in&nbsp; “Redrospektif-&nbsp; Dünden Bugüne” isimli sergisinin açılışını yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Aylin Örek'in Sergisini Açtı
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Lefkoşa, 26 Nisan 17 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı,  Aylin Örek’in  “Redrospektif-  Dünden Bugüne” isimli sergisinin açılışını yaptı.

Lefkoşa’da Arty Art Gallery’de yer alan ve dün akşam açılan sergi,  13 Mayıs’a kadar  pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Aylin Örek’in 1950’li yıllarda lise ikinci sınıfta  sulu boya ile başlayıp bugüne kadar uzanan resim serüvenini kronolojik olarak hatırlattığı sergide 88 eser bulunuyor.

(YIL/HA) FOTOĞRAFLI
Haber: Yılmaz Yakar  Fotoğraf: Hüseyin Sayıl   

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