Cumhurbaşkanı Akıncı, Aylin Örek’in Sergisini Açtı

Aylin Örek’in 1950’li yıllarda lise ikinci sınıfta sulu boya ile başlayıp bugüne kadar uzanan resim serüvenini kronolojik olarak hatırlattığı sergide 88 eser bulunuyor.

Lefkoşa’da Arty Art Gallery’de yer alan ve dün akşam açılan sergi, 13 Mayıs’a kadar pazar günleri hariç 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.