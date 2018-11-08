Cumhurbaşkanı Akıncı, Alanya Belediye Başkanı Yücel’i Kabul Etti

Lefkoşa, 8 Kasım 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de gerçekleşen ziyarette, Alanya Belediye Başkanı Yücel, Cumhurbaşkanı’na, Anadolu Selçuklu Sultanlarından Alâeddin Keykubad’ın heykeli ile Alanya yöresine ait olan ve endüstriyel ham madde olarak da kullanılan muz ağacı yaprağından yapılmış tablo takdim etti.

Kabulde ayrıca Alanya Belediye Başkanı Danışmanı Esap Yaşar Yılmaz ve Baki Tamer Telli, Alanya Belediye Başkanı Özel Kalem Müdürü Zeynep Öçten Çelik ve DAÜ Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük de hazır bulundu.

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