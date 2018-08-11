Cumhurbaşkanı Akıncı Ahde Vefa Gecesine Katıldı



Lefkoşa, 11 Ağustos 18 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte Turizm ve Çevre Bakanlığı’nın, eski turizm bakanları, bürokratlar ve turizm yatırımcıları onuruna düzenlediği “Ahde Vefa” gecesine katıldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Lapta\'daki Le Chateau Lambousa Hotel’de düzenlenen etkinlikte, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, Turizm Bakanlığı görevi döneminde ülke turizmine katkılarından dolayı, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından plaket takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Turizm ve Çevre Bakanlığı tarafından belirlenen, ülke turizmine katkı koyan turizmcilerin plaketlerini verdi.

(GÖZ/YIL) FOTOĞRAFLI







