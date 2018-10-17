Cumhurbaşkanı Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Talat’la Görüştü

Lefkoşa, 17 Ekim 18 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’la görüştü.



Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı’nda saat 11.00’de gerçekleşen görüşmede, Kıbrıs sorununda yaşanan son gelişmeler ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in önceki gün Güvenlik Konseyi’ne sunduğu rapor ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.



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