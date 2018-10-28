banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90542
ALTIN
221.566
DOLAR
5.5707
STERLİN
7.1696
EURO
6.3486
Yaz saati uygulaması sona erdi
SAATLER BİR SAAT GERİ ALINDI
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Lefkoşa'da işyerinde yangın
LEFKOŞA’DA İŞYERİNDE YANGIN
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
banner282
Flaş Haber
Kayıp aranıyor
Kapat

Cumhurbaşkanı Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin Açılış Resepsiyonuna Katıldı

Lefkoşa, 28 Ekim 2018 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin açılış resepsiyonuna katıldı. 

Cumhurbaşkanı Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin Açılış Resepsiyonuna Katıldı

Lefkoşa, 28 Ekim 2018 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin açılış resepsiyonuna katıldı. 

28 Ekim 2018 Pazar 12:15
Cumhurbaşkanı Akıncı, 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin Açılış Resepsiyonuna Katıldı
Lefkoşa, 28 Ekim 2018 (.): Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen 27. Ulusal Üroloji Kongresi’nin açılış resepsiyonuna katıldı. 

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Salamis Harabeleri’nde düzelenen açılış resepsiyonuna eşi Meral Akıncı ile birlikte katılan Cumhurbaşkanı Akıncı, burada yaptığı konuşmada, kongreye başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, her yıl tekrarlanan Üroloji Kongresi’nde, yeni teknikleri ve yeni araştırmaları içeren 50’den fazla konuşmacının yer alacağı 3 günlük bir çalışma yapılacağına değinerek, “Bu çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Bu kongrenin yapılacağı yer olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni bir kez daha seçmiş olmanızdan dolayı sizlere teşekkür ederim” diye konuştu.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN 95. YILINI KUTLADI

Cumhurbaşkanı Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş yıldönümünü kutlayarak, “Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘En büyük eserimdir’ dediği Türkiye Cumhuriyeti’nin  95. yılını da kutluyorum, daha nice nice uzun yıllar diliyorum. Türkiye Cumhuriyeti hep daha iyiye gitsin, daha güzele gitsin ve biz de elbirliğiyle bu güzellikleri hep birlikte yaşayalım” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı’ya, kongreye desteğinden dolayı, Türk Üroloji Derneği tarafından şeref plaketi takdim edildi.

(FEZ/HÖ)   FOTOĞRAFLI

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Mesajları
UBP’liler sandık başında
UBP’liler sandık başında
Toplumcu Demokrasi Partisi (tdp) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi Yapıldı... Yusuf Osman Başkanlığa Seçildi
Toplumcu Demokrasi Partisi (tdp) Gençlik Örgütü 5. Olağan Kongresi Yapıldı... Yusuf Osman Başkanlığa Seçildi
LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı
LTB’de Selimiye Meydanı için 3 ihaleye imza atıldı
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan 29 Ekim Mesajı: Cumhuriyeti Koruyup, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkmak, Her Vatandaşın Görevidir
Tc Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay’dan 29 Ekim Mesajı: Cumhuriyeti Koruyup, Atatürk İlke Ve İnkılaplarına Sahip Çıkmak, Her Vatandaşın Görevidir
Polis Bülteni
Polis Bülteni
Yaz saati uygulaması sona erdi
Yaz saati uygulaması sona erdi
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Yarın Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıl Dönümü Yarın Kktc’de De Törenlerle Kutlanacak
Lefke’de bugün Hurma Festivali var
Lefke’de bugün Hurma Festivali var
Tabipler Birliği’nde Yeni Dönem... 22. Olağan Gelen Kurulu Yapılan Birliğin Başkanlığına Dr. Gürkut Seçildi
Tabipler Birliği’nde Yeni Dönem... 22. Olağan Gelen Kurulu Yapılan Birliğin Başkanlığına Dr. Gürkut Seçildi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim