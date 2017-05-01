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01 Mayıs 2017 Pazartesi 10:17

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Mayıs İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkedeki iş kazalarına işaret ederek, kazaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almanın, sosyal devlet olmanın ötesinde insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 1 Mayıs İşçi Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı
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“İŞ KAZALARINI ÖNLEMEK İNSANİ BİR SORUMLULUKTUR”

Lefkoşa, 1 Mayıs 17 : Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, ülkedeki iş kazalarına işaret ederek, kazaların önüne geçmek için gerekli tedbirleri almanın, sosyal devlet olmanın ötesinde insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Akıncı, yayımladığı 1 Mayıs İşçi Bayramı mesajında, geçtiğimiz yıl 1 Mayıs’ı kutlarken, diğer sorunlar yanında birçok işyerinde, işçilerin can güvenliğinden yoksun olarak çalıştırıldığına ve iş kazalarında çok sayıda yaralanmalar ve hatta ölümler olduğuna dikkat çektiğini hatırlatarak, “Ne yazık ki geçtiğimiz yıldan bu yana durumda bir iyileşme olmamıştır. Neredeyse yılda ortalama 7 ölümlü iş kazasının olduğu ülkemizde, geçen yılın ilk dört ayında, üç emekçi iş kazasında yaşamını yitirmişti. Bu yılın ilk 4 ayında ne yazık ki yine 4 yaşam iş kazalarında son bulmuştur” ifadelerini kullandı.

Sözkonusu ölümlü kazaların genellikle inşaatlarda yüksekten düşmeye bağlı olarak gerçekleştiğini belirten Cumhurbaşkanı Akıncı, birçok başka ülkede, çok daha yüksek binalar yapıldığını, ancak oralarda böyle durumlarla karşılaşılmadığını, çünkü gerekli önlemlerin alındığını kaydetti.

“ÖNEMLİ OLAN YASALARIN UYGULANMASI VE DENETLENMESİ”

Ülkede geçerli olan yasaların, benzeri tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, yasaların öngördüğü tedbirlerin uygulanması ve denetlenmesinin önemine işaret ederek, ölümlü iş kazalarının önlenmesinin sosyal devlet anlayışının ötesinde insani bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Akıncı mesajında, “Bu inşaatlarda çalıştırılan insanlar, maalesef ucuz işgücü olarak görülüyor olabilir, ancak hayatları bu kadar ucuz olmamalıdır. Gerekli tedbirleri almak, sosyal devlet olmanın ötesinde insani bir sorumluluktur” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Akıncı mesajında, 1 Mayıs Emek Bayramı’nın, barış ve huzur içinde ve iş güvenliğinin çok daha iyi sağlanabildiği ortamlarda daha büyük bir coşkuyla kutlanacağı bir gelecek diledi.

(GÖZ/SEL)

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