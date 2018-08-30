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Cumhurbaşkanı Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 :  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, bunun, Belediye Başkanlığı döneminde, arzu ettiği bir etkinlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, o zaman yabancı ekipleri getirecek imkanlar olmadığını, şimdi bu imkanları yaratanları kutladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 :  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, bunun, Belediye Başkanlığı döneminde, arzu ettiği bir etkinlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, o zaman yabancı ekipleri getirecek imkanlar olmadığını, şimdi bu imkanları yaratanları kutladığını belirtti.

30 Ağustos 2018 Perşembe 07:07
Cumhurbaşkanı Akıncı, 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin Açılışına Katıldı

Lefkoşa, 30 Ağustos 18 :  Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı’yla birlikte, dün akşam Çağlayan Parkı’nda düzenlenen 12. Uluslararası Lefkoşa Halk Dansları Festivali’nin açılışına katıldı. Açılışta yaptığı konuşmada, bunun, Belediye Başkanlığı döneminde, arzu ettiği bir etkinlik olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Akıncı, o zaman yabancı ekipleri getirecek imkanlar olmadığını, şimdi bu imkanları yaratanları kutladığını belirtti.

Yaklaşık iki ay öne yapılan yerel seçimlerde, Mehmet Harmancı’yı yeniden belediye başkanı seçmesinden olayı Lefkoşa halkını kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, yerel seçimlerde belediye meclisi üyesi, muhtar ve aza olarak seçilenleri de kutlayarak görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Üstlendikleri görev son derece önemli. Sadece Lefkoşa’nın fiziksel ortamıyla; yoluyla bahçesiyle, elektrik direğiyle alakalı değildir, elbette onlarda görev alanlarının çok önemi unsurlarıdır ama bu görevlerin içerisinde işte bu akşam bu sahnede gördüğünüz etkinlikler de vardır” dedi.

“KALKINMA KAVRAMI, KÜLTÜREL İÇERİKLE BİR ANLAM İFADE EDER”

Lefkoşa Türk Belediyesi’ni, bu alanda faaliyet gösteren 7 dernekle beraber gerçekleştirdiği etkinlikten dolayı kutlayan Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinden önce yapılan konuşmalarda, ekonomik sıkıntılardan geçildiği, ciddi sorunlarla boğuşulduğu ama kültür ve sanata katkının esirgemeyeceğinin söylendiğini ve bunun, aklına, 2. Dünya Savaşı’nı getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “2. Dünya Savaşı, harap, bitap düşmüş, mahvolmuş bir Avrupa yarattı. O yıkıntıların içerisinde Avrupa’da ilk yatırım yapılan mekanlar tiyatro binaları, kültür binaları oldu. Eğer Avrupa bugünkü Avrupa olabilmişse işte o günkü o yatırımlarına borçludur diye düşünüyorum” dedi.

Kültürel anlamdaki gelişmelerin diğer alanlardaki gelişmeleri de son derece etkilediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Akıncı, kalkınma kavramının sadece ekonomik rakamlarla ifade edilen kavram olmadığını belirterek, “Kalkınma kavramı, ekonomik, sosyal, siyasal ve elbette kültürel içerikle birlikte bir anlam ifade eder” şeklinde konuştu.

(FG)

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