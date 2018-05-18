Cumhurbaşkanı Vekili Töre Erenköy Mücahitler Derneği Heyetini Kabul Etti.

CUMHURBAŞKANI VEKİLİ TÖRE, ERENKÖY MÜCAHİTLER DERNEĞİ HEYETİNİ KABUL ETTİ

TÖRE: “KIBRISLI TÜRKLERİN, TÜRKİYE’NİN ETKİN VE FİİLİ GARANTİSİNDEN VAZGEÇMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL”

ARIKAN: “ERENKÖY’E HANGİ RUHLA ÇIKTIYSAK, BUGÜN DE AYNI RUHU TAŞIYORUZ”

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmesinin söz konusu olmadığını vurguladı.

Töre, Mustafa Arıkan başkanlığındaki Erenköy Mücahitler Derneği heyetini kabul etti. Kabulde, UBP Milletvekilleri Yasemi Öztürk ile Hasan Taçoy da hazır bulundu.

ARIKAN

Erenköy Mücahitler Derneği Başkanı Mustafa Arıkan, kendilerini kabul eden Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre’ye teşekkür etti, derneklerinin projeleri hakkında bilgi vererek, destek istedi.

Arıkan, “Yavuz Çıkarma Plajı’nı müze gemiye dönüştürme” ve tarihi Erenköy’ün milli park alanı ilan edilmesi için projeleri olduğunu anlatarak, müze gemi projesi konusunda yaptıkları girişimlerden olumlu sonuçlar aldıklarını kaydetti.

Erenköy milli park projesinin de Meclis komitesinde görüşüldüğünü ifade eden Arıkan, komite toplantılarına katılabilmek için Töre’den yardım istedi.

Her iki proje konusunda da devlet ve hükümet yetkililerinden daha aktif, etkili bir yardım beklediklerine işaret eden Arıkan, özellikle belli bir kesimin bu iki projeye ciddi anlamada destek olmasını beklediklerini söyledi.

Arıkan, “Erenköy’e hangi ruhla çıktıysak, bugün de aynı ruhu taşıyoruz” dedi.

Dernek üyesi Ahmet Yıldırım da, projeler hakkında bilgiler verdi. Yıldırım, Erenköy milli park projesinin, Türkiye’deki Gelibolu-Çanakkale’nin bir küçük versiyonu olacağını aktardı.

TÖRE

Cumhurbaşkanı Vekili Zorlu Töre de, Erenköy Mücahitler Derneği’nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Erenköy mücahitlerinin şanlı direnişte çok önemli bir yeri olduğunu vurguladı.

Şehitleri rahmetle anan, gazileri ve hayatta olan bütün mücahitleri saygıyla selamlayan Töre, vatan müdafaası söz konusu olduğunda, Erenköy mücahitlerinin dile getirdiği heyecanın Kıbrıs Türk gençliğine de örnek olması temennisinde bulundu.

Töre, derneğin müze ve milli park projelerinin çok anlamalı olduğunu, projeleri desteklediklerini ifade ederek, KKTC’nin kurulmasında Erenköy mücadelesinin önemine işaret etti.

Kıbrıslı Türklerin, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmesinin söz konusu olmadığını vurgulayan Töre, eğer Türkiye’nin müdahalesi olmasaydı Erenköy mücahitlerinin bugün burada olamayacaklarını kaydetti.

Türk askerinin adadan çekilmesinin söz konusu olmadığı gibi, sadece karada değil havada ve denizde de olması gerektiğini vurgulayan Töre, Rum tarafının silahlanmaya devam ettiğini anımsattı.

Rumların istediği gibi Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin sona ermesini, Türk askerinin adadan çekilmesini kimsenin kabul etmemesi gerektiğine dikkat çeken Zorlu Töre, Kıbrıslı Türklerin Türkiye sayesinde barış içinde yaşadığını ve geleceğe güvenle bakabildiğini kaydetti.

Guterres çerçevesine de atıfta bulunan Töre, “Guterres çerçevesini kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Konuşmalar sonunda Derneğe Atatürk, Dr. Fazıl Küçük ile Rauf Raif Denktaş’ın resimleri hediye edildi.