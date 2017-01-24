Cumhurbaşkanı Vekili Siber, Seramikçiler Derneği Sergisinin Açılışına Katıldı

Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği tarafından düzenlenen “Kaçış” isimli 6. Amatör Seramikçiler Yarışması Sergisinin açılışına katıldı.

Cumhuriyet Meclisi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsmet Vehit Güney Sergi Salonunda gerçekleşen açılışta katılımcılara hitap eden Siber, üretimin önemine dikkat çekerek, üretim oldukça aidiyet, bu topraklara bağlılık ve sevginin daha da artacağını söyledi.

Yaşanan birçok olumsuzluğa rağmen özgüvenin yitirilmemesi gerektiğini ifade eden Siber, bu tür sergilerin insanların özgüven kazanımına büyük katkılar sağladığını belirtti.

Sergi amatör seramikçiler adını taşısa da gördüklerinin her birinin birer sanat eseri olduğunu ve çok etkilendiğini vurgulayan Siber, emek veren tüm sanatçıları kutladı.

Sanata, emek ve değer veren halklar ve ülkelerin önemli kazanımları olduğuna dikkati çeken Siber, bu tür etkinliklerin daha da artmasını diledi.

Serginin açılışından önce Kültür Dairesi Müdürü Nilay Tunçalp de bir konuşma yaparak Daire olarak bu tür etkinlikleri desteklemeye devam edeceklerini söylerken, Kuzey Kıbrıs Seramikçiler Derneği Başkanı Nergül Gezer Dündar da emeği geçen tüm sanatçıları kutladı.

Yapılan konuşmaların ardından serginin açılışı Meclis Başkanı Sibel Siber ve diğer yetkililer tarafından yapıldı.

Başarı ödülü kazanan sanatçılar “Gecenin sessizliğinde göç” isimli eseri ile Yıldan Gülakdeniz, “Göç” adlı eseri ile Şeniz Faslı Etkin ve “Kaos” isimli eseri ile Keziban Dolmacı oldu.

Sergide ayrıca, Semra Tahsin, Pervin Özgeçen ve Keziban Dolmacı’ya Jüri Teşvik Ödülü verildi.