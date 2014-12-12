Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ertuğ: “Rum Tarafının Niyet Ve Samimiyeti Sorgulanmaya Muhtaç”

“ULUSLARARASI TOPLUMUN RUM TARAFINI BİR AN EVVEL VE ÖN KOŞULSUZ OLARAK MASAYA DÖNMEYE İKNA ETMESİNİ BEKLİYORUZ”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Kıbrıs Rum tarafının bir yandan kendi tarafının görüşmelerden çekilmesini örtbas etmeye çalışırken, diğer yandan da kendilerini adanın tek egemeni oldukları yanılgısını dünyaya yaymaya çalıştığını söyledi.

Gerek Kayıp Şahıslar Komitesi’nde, gerekse Kültür Mirası Teknik Komitesi’nde işbirliği yaparken, yeni keşfedilen hidrokarbon kaynakları konusunda benzer bir işbirliğini reddeden Kıbrıs Rum tarafının niyet ve samimiyetinin sorgulanmaya muhtaç olduğunu kaydeden Ertuğ, uluslararası toplumun da bunu önemle not etmesini ve Kıbrıs Rum tarafını bir an evvel ve ön koşulsuz olarak masaya dönmeye ikna etmesini beklediklerini belirtti.

Ertuğ, “Kıbrıs Türk tarafına ve Türkiye’ye çeşitli eleştiriler yöneltenler şu basit soruyu yanıtlamak zorundadır. Müzakere masasından kaçan kimdir? Görüşmelerin kritik ve belirleyici olabilecek al-ver aşamasına gelindiği bir aşamada, hedeflenen yetki paylaşımını reddederek masayı terk eden taraf kim olmuştur?” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Ertuğ bugün yayınladığı açıklamada, Rum Yönetimi Sözcüsü Nikos Hristodulidis’in sık sık verdiği beyanatlarda gerçek muhatapları olan Kıbrıs Türk tarafını görmezden gelerek, Türkiye’yi muhatap almaya yeltendiğini ve Türkiye’nin sözde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin egemenlik haklarına saygı göstermesini talep ettiğini kaydetti.

Ertuğ, “Egemenliğin iki eşit kaynağından birisi olan Kıbrıslı Türklerin eşit egemenlik ve siyasi eşitlik haklarına en küçük bir saygı göstermeyen Rum tarafının, ortak mal sahibi olduğumuz doğal kaynaklar üzerinde tek egemen gibi davranmasını kabul etmemiz mümkün değildir” dedi.

Osman Ertuğ, şöyle devam etti:

“Muhataplarının Kıbrıs Türk Tarafı olduğunu kabullenemeyerek Türkiye’nin uzlaşı konusunda iyi niyetini pratikte göstermesi gerektiğini öne süren Kıbrıs Rum tarafına, adada özde ve pratikte kendini kanıtlaması gereken tarafın kendileri olduğunu hatırlatmak isteriz. Bugüne değin kapsamlı çözüme yönelik tüm BM planlarını reddeden ve bugün dahi temel BM parametrelerine karşı çıkan tarafın Kıbrıs Rum tarafı olduğu açıktır ve bu gerçek BM’nin kayıtlarında da görülebilir”

Kıbrıs Türk tarafının müzakere masasında olduğunu kaydeden Ertuğ, “11 Şubat 2014 Ortak Açıklaması ile taraflardan birinin diğeri üzerinde yetki ve meşruiyet iddiasında bulunamayacağı ilkesini ve eşitlik zemininde yetki paylaşımını taahhüt eden Kıbrıs Rum Tarafı ise şimdi yetki paylaşımını reddederek çeşitli bahanelerle müzakere masasından kaçmıştır” dedi.

Ertuğ, açıklamasını “Bu yalın gerçek, laf kalabalığıyla, beyanat yoğunluğuyla örtbas edilemez. Halklarımız bizden artık sonuç bekliyor, polemik ve bahane üretmek değil” sözleriyle noktaladı.