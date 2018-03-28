Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından Fahri Kütüphane Üyeliği verildi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde (UKÜ) 54. Kütüphane Haftası nedeniyle Kütüphane Müdürlüğü, Kütüphanecilik Kulübü ve Rektörlük tarafından UKÜ Kütüphanesi fahri üyeliğini vermek üzere Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya ziyaret düzenledi.

Prof. Dr. Halil Nadiri gerçekleştirilen ziyarette, üniversitelerin sadece kampüs içine değil, kampüs dışında da topluma hizmet vermesi ve farkındalık yaratmasının önemli görevleri arasında yer aldığını kaydetti. Prof. Dr. Nadiri, Cumhurbaşkanı'nın fahri üyeliği kabul etmesinin topluma çok önemli bir mesaj olduğuna da dikkat çekti.

Kütüphane Müdürü Gülten Sala Lay, 2006 yılında kurulan Kütüphane Kulübü’nün 2012 yılında Türkiye’de en aktif kulüp yarışmasında genel kültür ve düşünce alanında birinci olduğunu belirtti. Kütüphane Kulübü Başkanı, Okul Öncesi Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Bekir Can Gök ise "54. Kütüphane Haftası’nda insanları bilinçlendirmek ve kütüphanemizi tanıtmak amacıyla birçok etkinlik yapıyoruz” dedi.