CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI’NIN SÖZLERİ RUM BASININDA
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Boğaz Şehitliği’nde düzenlenen 18 Mart Şehitlerini Anma Günü etkinliğinde özel deftere yazdıkları Rum basınında yer buldu.
Haberlerde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, hayal kırıklığı yaratan olumsuz tavır ve davranışlarını terk etmesini istedikleri” şeklindeki sözlerini ön plana çıkardı.
Alithia gazetesi haberi “Mustafa Akıncı- Çözüm Ümidi, Kıbrıslı Rumlar Tutumunu Değiştirirse” şeklinde yansıtırken, Haravgi gazetesi “Akıncı: Kıbrıslı Rumlar Olumsuz Tutumunu Terk Etsin” başlığını kullandı.
Politis gazetesi “Akıncı: Kıbrıs Rum Tarafı Tutumunu Değiştirsin”, Fileleftheros gazetesi ise “Olumsuz Tutumu Terk Edin” şeklinde verdi.