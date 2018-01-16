CUMHURBAŞKANI MUSTAFA AKINCI, YÖDAK HEYETİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu heyetini kabul etti.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Yükseköğretim YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile YÖDAK üyeleri Prof. Dr. Hasan Kömürcügil ile Prof. Dr. Ahmet Pehlivan’ı kabul ederek görüştü.



YÖDAK heyeti görüşmede, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya YÖDAK’ın çalışmaları ve yüksek öğrenim alanındaki güncel durumla ilgili bilgi vererek görüş alışverişinde bulundular.