Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 22°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
110932
ALTIN
175.082
DOLAR
4.0581
STERLİN
5.7098
EURO
4.9812
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
CESEDE OTOPSİ YAPILDI
Çavuşoğlu KKTC’den ayrıldı
ÇAVUŞOĞLU KKTC’DEN AYRILDI
Sahilde erkek cesedi bulundu
Son Dakika
SAHİLDE ERKEK CESETİ BULUNDU
Magandalar tutuklu yargılanacak
MAGANDALAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner256
Flaş Haber
Sahilde erkek cesedi bulundu
Kapat

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm Şöleni’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı çevre duyarlılığının artırılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu değerlerimizi korumalıyız. Bu güzelliklerimizi bozmamalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm Şöleni’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı çevre duyarlılığının artırılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu değerlerimizi korumalıyız. Bu güzelliklerimizi bozmamalıyız” dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:10
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Turizm Şöleni’nde Konuştu

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı çevre duyarlılığının artırılmasının önemine dikkat çekerek, “Bu değerlerimizi korumalıyız. Bu güzelliklerimizi bozmamalıyız” dedi.

Cumhurbaşkanı Akıncı, Girne’de gerçekleşen Turizm Şöleni’ne katıldı.

Girne Antik Liman’da yer alan şölende konuşan Cumhurbaşkanı Akıncı, kendisinden önce yapılan konuşmaları dinlerken, 20 yıl önce, 1999 yılında kendisinin de Turizm Bakanı olduğu günleri anımsadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Akıncı, o günlerden bugüne anlayışlarda iyi yönde bir farklılık olduğunu söyledi ve ülke turizminin 12 aya yayılmasının önemine dikkat çekti.

Ülke turizmini sadece yaz aylarına mahsus bir etkinlik olarak düşünmenin yanlış olacağının altını çizen Cumhurbaşkanı, “Her ayımız bir başka güzeldir, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde turizm faaliyeti süreklilik arz etmesi gereken bir olaydır” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Akıncı, ülkedeki bazı otellerin özellikle kış aylarında doluluk oranları ile eline geçen bilgilerden ötürü mutluluk duyduğunu da konuşmasında ifade etti.

“TURİST SÜREKLİ KILINMALI”

Yabancı turistin ülkeye gelmesine sebep unsurların sürekli kılınması gerektiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, “Yabancı turist kendi ülkesinde bulacakları için çıkıp da buralara gelmez. Yabancı turist, kendi ülkesinde gördüğü, betonarme yüksek binaları görmek için Girne’ye niye gelsin? Yabancı turist antik liman için gelir, Girne Kalesi için gelir,  Lambousa için gelir, St. Hilarion’u görmek için gelir ve Kuzey Kıbrıs’ın her bir tarafından fışkıran tarihi ve kültürel mirasımızı görmek, gezmek için de gelir ve gelmelidir” dedi

Turizmin hizmetine sunulabilecek ülkenin sahip olduğu güzellikleri de konuşmasında sıralayan Cumhurbaşkanı Akıncı, ülke ikliminin, sahillerinin, Akdeniz mutfağının ve misafirperver ülke insanın turizm için ne denli büyük önem arz ettiğini konuşması esnasında vurguladı.

 “Bu değerlerimizi korumalıyız. Bu güzelliklerimizi bozmamalıyız” diyen Cumhurbaşkanı, ülkeye Buraya şans oyunlarından faydalanmak, şans oyunlarını denemek için gelen turistlerin de bulunduğunu konuşmasında belirtti.

banner223
İMAR PLANI

Girne’nin imar planının önemine de değinen Cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Bu kadar yıl imar planının mücadelesi verildi. İmar Planı yoktu, emirnameler vardı. Birisi bir sabah kalkıp ‘Girne’de artık 10 kat apartman yapılacak’ derdi. Birisi bir başka gün ‘Niçin gökdelen yapılmıyor’ derdi ve bunlar tabii ki yanlış sözlerdi. Şimdi daha uygun şartlarda inşaatlar yapılacak. Yeterli mi? Onda emin değilim. Bu işin uzmanları en iyisini yapsınlar.”

Yapılaşmanın önlenmeyeceğini fakat planlı gelişmenin denetlenebileceğini belirten Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, tarihi ve kültürel mirasın korunabileceğini, tarih ve kültürle uyumlu bir yapılaşmayı başarabilme basiretinin gösterilebileceğinin altını çizdi.

“ÇEVRE DUYARLILIĞI İLE İLGİLİ AİLEDEN BAŞLAYIP OKULDA DEVAM EDECEK BİR EĞİTİM ŞART”

Ülkeye turist olarak gelen yabancıların ve ülke insanının en çok şikâyetçi olduğu konunun çevre temizliği hususu olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, çevre duyarlılığının arttırılması gerektiğine işaret etti.

 “Çevremizi temiz tutmamız lazım. Yerde gördüğümüz en küçük bir kirlilik, bir çöp bizi rahatsız etmeli. Bizi üzmeli” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı, çevre konusunda farkındalığın arttırılması için, bakanlık, belediye, sivil toplum örgütleri ve halk olarak mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Çevre duyarlılığı ile ilgili aileden başlayıp okulda devam edecek bir eğitimin şart olduğunun altını çizen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eğitimin de tek başına yeterli olmadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı, konuşması esnasında eğitimin yanında iyiyi ödüllendirmek ve yanlışı cezalandırmak gerektiğine de vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, “Çevreyi kirleten ödeyecektir. Bu konularda biraz geride kalıyoruz. Hem eğitim, hem ödüllendirme hem de kötüyü cezalandıracağız ki arkası gelmesin” dedi.

Son Güncelleme: 21.04.2018 17:59
Anahtar Kelimeler:
AkıncıçevreDuyarlığıAçıklaması
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde 2. Çocuk Şenliği düzenleyecek
Çocuklar Doyasıya Eğlensin Diye” adıyla Mağusa Maraş Gelişim Akademisi’nde 2. Çocuk Şenliği düzenleyecek
Hür-iş Türkiye Kamu-sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı
Hür-iş Türkiye Kamu-sen’in 6. Olağan Genel Kurulu’na Katıldı
Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri düzenlendi!
Avrupa Kültürel Miras Yılı etkinlikleri düzenlendi!
KÜMELEME PROJESİ TANITILACAK
KÜMELEME PROJESİ TANITILACAK
Girne’de Turizm Şöleni Düzenlendi
Girne’de Turizm Şöleni Düzenlendi
Piyanist Gülsin Onay Bellapais Manastırı’nda Konser Verdi!
Piyanist Gülsin Onay Bellapais Manastırı’nda Konser Verdi!
"LTB yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi"
"LTB yöneticilerine iş sağlığı ve güvenliği eğitimi"
Mardo Dondurmaları Ltd Şti’den Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış!
Mardo Dondurmaları Ltd Şti’den Kemal Saraçoğlu Vakfı’na Bağış!
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
Sahilde ölü bulunan şahsa otopsi yapıldı
Ayşe öğretmen bebeğiyle birlikte cezaevine girdi
Ayşe öğretmen bebeğiyle birlikte cezaevine girdi

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim