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Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i kabul etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i kabul etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti. 

24 Nisan 2018 Salı 12:20
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i kabul etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay da yer aldı. 

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Genelde Maronit açılımı, özelde ise Gürpınar’daki Prophet Elias Manastırı’nın restorasyonu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulan toplantıda, Prophet Elias Manastırı’nın yakın zamanda Kültürel Miras Teknik Komitesi’nde öncelikle restore edilecek eserler arasında yer almasından ötürü Maronit Başrahip Namatallah Hashem, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya teşekkür etti.
 


Son Güncelleme: 24.04.2018 15:58
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AkıncıLübnanBaşrahibiKabulEtti
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