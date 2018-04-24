Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Maronit Başrahip Namatallah Hashem’i kabul etti!

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 45 dakika süren görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Gürdal Hüdaoğlu, Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanlığı Güvenlik Özel Danışmanı Halil Sadrazam ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eşbaşkanı Ali Tuncay da yer aldı.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Lübnan Maronitlerinin Başrahibi Namatallah Hashem ve beraberindeki heyeti kabul etti.