Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

06 Ocak 2017 Cuma 13:39

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi

.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e mektup gönderdi


 “Varılan Mutabakata Sadık Kalınması Zorunludur”

 

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup göndererek, Cenevre'de yapılacak olan Kıbrıs konferansının katılımcıları konusunda,  Aralık'taki toplantında varılan mutabakata sadık kalınmasının zorunluluğunu  vurguladı.

Cumhurbaşkanı Akıncı, söz konusu toplantıda, Cenevre müzakerelerinde 9-11 Ocak’ta Kıbrıs'taki iki tarafın olacağı ve 12 Ocak'ta da 3 garantör ülkenin ekleneceği konusunda uzlaşma olduğunu, buna rağmen Rum toplumu lideri Anastasiadis'in Genel Sekreter'e gönderdiği bir yazı ile "Kıbrıs Cumhuriyeti"nin de kendisi tarafından temsil edileceğini iddia ettiğini, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı, BM Genel Sekreteri Guterres'e gönderdiği mektupta, kendisinin de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı olduğunu, Cenevre'de gerek şahsının gerekse de Anastasiadis'in toplum lideri sıfatlarıyla yer alacağını, BM'nin yıllardır süren iyi niyet misyonu çerçevesindeki bu uygulamanın aynen korunmasının gerekli olduğunu ifade etti.

Mektubunda Guterres'i yeni başladığı genel sekreterlik görevi nedeniyle de kutlayan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yarım yüzyıldır çözüm bekleyen Kıbrıs sorununun tarihi bir kavşakta bulunduğunu ve bu fırsatın değerlendirilmesi için politik kararlılık  ve mutabakatlara bağlı kalınarak hareket edilmesinin şart olduğunu hatırlatarak, BM Genel Sekreteri'ne başarılar diledi. 

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
AkıncıGuterresMektup
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde Lise ve dengi dıştan bitirme sınavları yapılıyor İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi Cezaevi’nde...
Apple TV ile televizyonunuz renkleniyor Apple TV ile televizyonunuz renkleniyor
LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans Düzenlendi LAÜ’de “Çalışma Hakkı” Konulu Konferans...
GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN KOLLARI SIVADI GAÜ İLETİŞİM; BU KEZ ‘THALASSAEMİA’ İÇİN...
KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ı Ziyaret Etti KTBK Gaziler Derneği Yönetimi,Başbakan Yardımcısı...
GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ KONSERİNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR GAZİMAĞUSA BELEDİYESİ BEETHOVEN’IN 9. SENFONİSİ...
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Merkezi...
.

Haberi Oku