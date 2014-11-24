Cumhurbaşkanı KKTC’ye Döndü!

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, özel bir amaçla gittiği İstanbul’dan dün akşam, saat 19.30’da yurda döndü.

İstanbul’a eşi Meral Eroğlu ile giden Cumhurbaşkanı, KKTC’ye dönüşünde basına herhangi bir açıklama yapmadı.

Eroğlu, nikah şahitliği yapmak için gittiği İstanbul’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da bir araya gelmişti. Kıbrıs konusundaki gelişmeler ve Kıbrıs Türk halkının sorunlarının aşılması için yapılan çalışmaların değerlendirildiği görüşmede, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha sonra Türkiye Başbakanlık müşavirlerinden Maksut Serim’in oğlunun düğününde şahitlik yapmıştı.