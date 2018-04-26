Cumhurbaşkanı, “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası”nı Meclisi’ne geri gönderildi

CUMHURBAŞKANI, “KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK) YASASI”NI MECLİS’E GERİ GÖNDERDİ
Anayasa Mahkemesi’nce 2 maddesi Anayasa’ya aykırı bulunan “Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası” Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Meclisi’ne geri gönderildi.
Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik) Yasası’nın Anayasa’ya aykırı olup olmadığı hususundaki görüş istemi üzerine yasayla ilgili görüşünü 20 Nisan’da açıklamıştı.
Anayasa Mahkemesi, yasada geçen “özel hasta bakma” tefsirindeki “özel” kelimesinin ve “ve/veya Kamu Görevlileri Yasası kapsamında” söz dizisinin Anayasa’ya aykırı olduğu sonucuna varmış; görüşte, kamuda görev yapan hekimlerin özel hasta bakma hakkı olmadığı belirtilirken, bu hekimlerin devlet hastanelerinde mesai saatleri dışında da hasta bakabileceği ve bunun için de ek ödenek alabileceği kaydedilmişti.